Manifestation du 1er mai à Paris : le journaliste Rémy Buisine porte plainte contre deux policiers

Le journaliste de Brut, Rémy Buisine annonce sur le réseau social Twitter avoir porté plainte ce vendredi 6 mai auprès de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). Sa plainte "pour violences volontaires aggravées par personne dépositaire de l'autorité publique" vise deux policiers.

Le journaliste spécialisé dans la couverture des mouvements sociaux a été frappé par des policiers lors de la manifestation du 1er mai à Paris. " Je suis au sol après avoir reçu un coup de bouclier, un policier se détourne pour me mettre un coup de matraque dans l’épaule, un second dans la foulée me donnera un coup de pied dans la tête", détaille – vidéo à l'appui – Rémy Buisine sur son compte Twitter.

Son employeur a annoncé qu'il "s’associera aux poursuites qu’il engage et se constituera partie civile". La direction de Brut ajoute que "Rémy était identifiable avec son brassard presse".

Le préfet de police de Paris a ouvert une enquête administrative

Sans attendre la plainte de Rémy Buisine, le préfet de police de Paris Laurent Nunez a ouvert une enquête administrative sur l'usage de la grenade lancé sur le journaliste et sur les coups qu'il a reçu.