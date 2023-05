Manifestation du 1er mai : "Cette union syndicale est symbolique" selon Mireille Carrot de la CGT

1 million et demi de personnes dans les rues. Les syndicats veulent faire de cette journée, un 1er mai historique. Les autorités, elles, en attendent 500 000. C'est la 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites , promulguée le 15 avril dernier et qui prévoit un départ à 64 ans. "Il devrait y avoir effectivement beaucoup de monde dans les rues et ce serait bien sûr significatif de cette détermination qui est toujours bien présente", assure Mireille Carrot la secrétaire général de la CGT 42.

"Cette union syndicale est le symbole de l'opposition des français à cette réforme"

4 mois après le début des manifestations, l'intersyndicale se montre plus que toujours unie. Corinne Mondon, de l'Unsa 42, l'une des neuf organisations syndicales chez nous dans la Loire. : "Tout le monde est apaisé et tout le monde travaille ensemble. Dans ma vie syndicale, c'est quelque chose que je retiendrai longtemps. Pour le coup, on peut remercier Macron parce que cette force là, cette unité là, elle est indemne", lance la secrétaire générale de l'Unsa 42.

Même sentiment pour la CGT 42 : "Cette union, elle est effectivement symbolique mais symbolique déjà de l'union des travailleurs qui s'opposent très largement et massivement à cette réforme. C'est l'unité des travailleurs qui fait l'unité syndicale. Et on ne peut que saluer que cette unité syndicale, depuis le mois de janvier, elle est sans faille" affirme Mireille Carrot, qui compte préserver cette union pour les futures mobilisations, sur d'autres sujets : "Bien évidemment, on va travailler à ce que ça puisse durer le plus longtemps possible, sur un plus grand nombre de sujets possibles. On voit bien que l'unité, ça permet de mobiliser massivement", constate Mireille Carrot.

Du côté de Force Ouvrière, on veut montrer qu'on ne baisse pas les bras quant au retrait de la réforme : "On montre au pouvoir que la page n'est pas tournée. Le président d'ailleurs nous aide un peu dans cette histoire là parce qu'il intervient en disant "Je me donne 100 jours pour vous convaincre". Donc on se dit on a encore jusqu'au 14 juillet pour expliquer, convaincre et continuer à mobiliser les gens. Le mouvement ne peut pas s'arrêter d'un coup", affirme Paul Bouilhol, secrétaire général adjoint FO dans la Loire.

Un projet de loi déposé par le groupe Liot pour abroger la réforme

La suite du mouvement continuera dans la rue, mais se fera aussi sur le plan parlementaire. En effet, le groupe Liot, Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires ; a déposé un projet de loi pour abroger le texte de la réforme des retraites et notamment l'âge de départ à 64 ans.

Une initiative suivie et soutenue par la CGT 42 : "Ça va être un nouvel objectif. Nous allons reprendre notre direction vers les parlementaires pour les interpeller à nouveau, notamment ceux qui s'étaient engagés à ne pas voter la loi des retraites. On va également chercher à interpeller les autres parlementaires en leur faisant bien comprendre que ce mécontentement, qui perdure depuis plus de trois mois maintenant, ne va pas pouvoir durer longtemps puisqu'on gouverne pas avec un peuple qui est en colère." Le projet de loi sera examiné le 8 juin prochain. Mireille Carrot précise que le syndicat attend également la décision du Conseil D'État concernant la demande de RIP (Référendum d'initiative Partagée).