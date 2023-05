Manifestation du 1er mai en Dordogne : suivez le cortège de Périgueux

Deux semaines après la promulgation de la réforme des retraites, les syndicats veulent rendre ce 1er mai "historique" pour dénoncer le texte qui décale l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Près de 300 rassemblements sont prévus partout en France dont certains en Périgord.

En Dordogne, trois manifestations sont prévues simultanément, à 11 heures à Périgueux, Bergerac et Sarlat.

Périgueux : 11h devant le palais de Justice avec un casse-croûte solidaire aux Allées Tourny

Bergerac : 11 devant le palais de Justice avec apéritif solidaire place de la Myrpe

Sarlat : 11h place de la Grande Rigaudie

Le tracé pour le cortège à Périgueux sera différent des autres journées de mobilisation. Les manifestants partent toujours du Palais de Justice, avant de remonter sur la rue Victor Hugo, la place Plumancy, la place Saint-Martin, avant de rejoindre la gare SNCF puis de remonter sur la rue Thiers, la rue Gambetta, de repasser devant le Palais de Justice pour terminer la manifestation sur les allées tourny.

Lors de la précédente journée de mobilisation, le 13 avril, entre 3.150 (chiffres police) et 4.410 personnes (chiffres syndicats) ont défilé en Dordogne. Il y avait entre 1.800 et 2.500 personnes à Périgueux. Entre 750 et 1.200 personnes à Bergerac et entre 600 et 700 personnes à Sarlat.