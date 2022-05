Manifestation du 1er mai : près de 2.000 personnes dans le cortège clermontois

Ils étaient nombreux à défiler dans les rues de Clermont-Ferrand ce dimanche 1er mai. Selon le syndicat Solidaires ils étaient plus de 2.000 à manifester en cette journée internationale de lutte des travailleuses et travailleurs.

Ils étaient entre 1.500 et 2.000 personnes à marcher ce dimanche dans les rues de Clermont-Ferrand pour le 1er mai.

Les rues de Clermont-Ferrand ont vu marches des centaines de personnes ce dimanche après-midi. En ce 1er mai, journée internationale de lutte des travailleuses et travailleurs, ils étaient près de 2.000 à se rassembler et s'élancer dans la ville jusqu'à la place de la Liberté. Au départ du cortège, place Delille, les drapeaux flottaient dans les airs : aux couleurs des syndicats CGT-FO-Solidaires-FSU-Unef mais aussi des partis politiques de gauche, avec l'Union populaire, Lutte ouvrière, Europe écologie les verts...

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un 1er mai d'autant plus particulier pour les manifestants qu'il s'agissait du premier grand rassemblement en France depuis l'élection présidentielle. Et dans cette période où les négociations se multiplient en vue des législatives, c'était l'occasion pour certains militants de gauche de rappeler "que la gauche est toujours là et qu'elle se bat", témoigne une sympathisante du Parti socialiste sur place.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ailleurs en Auvergne, d'autres mobilisations ont rassemblé en cette journée des travailleurs : à Aurillac, dans le Cantal, mais aussi à Saint-Pourçain-sur-Sioule, Montluçon et Vichy dans l'Allier.