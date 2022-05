Manifestation du 1er mai : un pompier victime d'agression lors du défilé à Paris

En pleine manifestation du 1er mai à Paris, une équipe de pompiers qui tentait d'éteindre un feu de barricade à l'angle de la rue Dumas et du boulevard Voltaire a été prise à partie par au moins un manifestant. Sur les réseaux sociaux, les pompiers de Paris ont relayé la vidéo diffusée sur BFMTV : "Cela suffit ! Honte à la sauvagerie, incompréhensible cette nouvelle agression vis à vis des sapeurs-pompiers de Paris dans l'exercice de leurs fonctions", ont-ils réagi.

Une agression "scandaleuse" condamnée fermement par le préfet de police mais aussi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui lui dénonce sur Twitter "des violences inacceptables" commises par des "casseurs" habillés de noir et venus "perturber les manifestations du 1er mai", notamment à Paris. Le ministre affirme que 45 personnes ont été interpellées et que huit policiers et pompiers ai total ont été blessées.

À peine parti de la place de la République, des tensions sont apparues dans le cortège parisien. Des dizaines d'enseignes ont été vandalisées sur le parcours, empêchant la progression du cortège.

