Manifestation du 9 mai : "Cette réforme vise à précariser et à supprimer une égalité sur l'ensemble du territoire"

Cherbourg, France

Journée de mobilisation dans la fonction publique aujourd'hui dans toute la France. 10 syndicats dans la Manche appellent à la mobilisation contre le projet de réforme de la fonction publique. Il sera examiné en première lecture lundi prochain à l'Assemblée Nationale. Les syndicats dénoncent une restructuration alignée sur les règles du secteur privé. Le gouvernement souhaite le faire adopter avant l'été pour une application au 1er janvier 2020.

Le secrétaire régional de la CGT, le manchois Lionel Lerogeron était l'invité de France Bleu Cotentin de ce jeudi 9 mai.

Le gouvernement dit vouloir faire cette réforme pour rendre les services publics plus efficaces. Mais pour vous les moyens employés ne sont pas les bons ? Pourquoi ?

On peut déjà noter que tous les syndicats refusent ce texte, ce qui est nouveau dans le paysage politique pour cette période. Ce texte est mauvais car il s'attaque à la fonction publique alors que c'est précisément ce dont ce pays a besoin. Cette réforme vise à précariser et à supprimer une égalité sur l'ensemble du territoire.

L'un des points centraux de cette réforme, c'est le recours plus facile aux contractuels. Cela ne va pas être plus vertueux pour les finances publiques ?

Non car les contractuels enchaînent les contrats les uns après les autres. D'autre part, on est soumis à l'autorité directe c'est-à-dire que le fonctionnaire n'a plus d'indépendance par rapport à ce qu'on lui demande de faire. Les contractuels ne sont pas soumis aux mêmes règles, ils n'ont pas les mêmes droits, ils n'ont pas les mêmes salaires. Et c'est surtout leurs supérieurs directs qui les emploient et qui décident s'ils reconduisent le contrat ou non tandis qu'un agent de la fonction publique passe un concours et cela lui donne un certain nombre de devoirs mais aussi des droits.

Vous voulez défendre votre statut mais est-ce ce que ces statuts ne doivent pas aussi évoluer en fonction des changements des missions des fonctionnaires ?

Bien sûr et il a toujours évolué au long de son histoire. On défend aujourd'hui notre statut parce que sans ce statut il n'y a plus de fonction publique et le problème aujourd'hui c'est le manque de fonction publique partout sur le territoire. On a concentré tous les moyens sur les métropoles au détriment d'un certain nombre de territoires. Ni les hôpitaux ni les écoles ne fonctionnent bien car il manque des moyens au quotidien.

Cette évolution des statuts va-t-elle dégrader le service rendu au public ?

Oui parce que vous n'aurez plus en face de vous des personnes qui ont été formées, qui ont appris leur métier mais on prendra le premier qui passera et on le jettera quand on voudra. Le maire local va pouvoir embaucher des membres de sa famille par exemple et ce n'est pas comme cela qu'on va construire un vrai service public utile aux citoyens. Par exemple, concernant l'entreprise Lactalis, l'affaire du lait empoisonné n'aurait pas pu avoir lieu si on avait un vrai service de répression des fraudes dans ce pays.

Quelles annonces vous aimeriez de la part du gouvernement ?

On attend que le gouvernement fasse des annonces pour rétablir l'égalité sur l'ensemble du territoire. Il faut embaucher dans des territoires où il n'y a plus de services publics. On a besoin dans chaque commune de personnes formées pour répondre aux besoins des citoyens. Si nous ne sommes pas entendus, d'autres mouvements sont prévus en France et tous ces mouvements s'agrègent en ce moment.