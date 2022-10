Manifestation du personnel de crèche : 200 personnes dans la rue à Chambéry

Le personnel de la petite enfance était dans la rue ce jeudi à Chambéry. Il réclame plus de bras, une meilleure reconnaissance du métier, une revalorisation des salaires et dénonce un arrêté pris en juillet dernier.

Il réclament plus de bras et une meilleure reconnaissance de leur métier. Le personnel de la petite enfance en a ras-le-bol. Il était dans la rue ce jeudi : environ 200 manifestants à Chambéry.

Manifestation du personnel des crèches. © Radio France - Julie Plouvier

Depuis plusieurs mois la colère gronde dans nos crèches. Près de la moitié des établissements français déclarent souffrir d'un manque de personnel, selon une enquête réalisée par la caisse nationale d'allocations familiales et publiée en juillet dernier. Une des solutions proposées par le gouvernement ? Un arrêté pris en juillet dernier qui permet le recrutement de personnel non qualifié. Une mesure qui ne passe pas du tout.

"Je n'ai pas envie de faire de l'élevage d'enfants (...) les bébés en batterie, c'est non !"

Sur les pancartes, on peut lire "la couche est pleine", "oui pour un accueil des enfants de qualité", ou encore "1 pro pour 8 enfants c'est trop !". Virginie est auxiliaire de puériculture, elle défile à côté de ses collègues. Blouse rose de travail sur les épaules, elle ne décolère pas. "On en a marre, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Nous on a travaillé, on a été diplômées et on n'a pas envie de faire de l'élevage d'enfants, y'a déjà les poulets pour ça donc les bébés en batterie c'est non !".

Un diplôme qui perd de la valeur

Avec cet arrêté, les auxiliaires de puériculture, animatrices et éducatrices de la petite enfance ont l'impression que leur diplôme, et donc leur métier, perd de la valeur. "Travailler en crèche ce n'est pas faire de la garde, c'est tout un travail éducatif qui est réfléchi et qui demande une vraie formation", martèle Oriane, devenue éducatrice de la petite enfance après 3 années de formation.

Un peu plus loin, Emmanuelle, directrice d'une crèche, nuance mais reste ferme : "oui on peut laisser sa chance à des professionnels qui ne sont pas encore formés mais pas au détriment des professionnels de terrain qui ont besoin d'être qualifiés pour encadrer au mieux les enfants et leurs besoins".