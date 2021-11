Manifestation féministe à Perpignan : "On ne peut pas laisser tomber ces femmes-là"

Mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes ce samedi après-midi à Perpignan. Plus de 200 féministes ont défilé pour exprimer leur colère et demander plus de moyens au gouvernement.

Ce sont deux cortèges différents qui se sont élancés dans Perpignan ce samedi après-midi, un au départ de la gare, à 14h, l'autre, place de la Résistance, à 15h. Deux défilés qui se sont finalement réunis boulevard Clémenceau, peu avant 16h. Plus de 200 militants et militantes ont exprimé leur colère face à des violences sexistes et sexuelles encore trop nombreuses, et pour demander plus de moyens au gouvernement.

Pour Caroline, une des organisatrices, le vrai nerf de la guerre, c'est donc l'argent. "Avec le collectif Nous Toutes national, on demande 1 milliard d'euros", fait savoir la militante, déçue du manque d'investissement de la part du gouvernement, alors qu'Emmanuel Macron avait déclaré la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes "grande cause du quinquennat". "Aujourd'hui, les associations qui sont en place ne peuvent rien faire sans argent, évidemment", ajoute Caroline.

Des militantes encouragées par la libération de la parole des femmes © Radio France - Claire Guédon

Un monde associatif qui souffre, Marie travaille dans une association qui accueille et accompagne des femmes battues à Perpignan depuis sept ans. "C'est très dur, surtout lorsque les femmes viennent nous voir en nous disant qu'elles sont allées au commissariat, qu'on ne les a pas crues. Une fois sur deux, on ne les croit pas", témoigne la bénévole. "C'est dégueulasse", s'emporte-t-elle, "on ne peut pas laisser tomber ces femmes-là".

Des militantes en colère contre la justice française, le gouvernement, la société patriarcale, avec un sentiment que les choses ne changent pas, ou peu. Mais certaines reconnaissent des avancées, comme la libération de la parole, depuis la vague #Metoo. Récemment, ce sont des femmes politiques qui ont dénoncé une institution sexiste. Un mouvement qui donne de l'espoir à Camille, 27 ans. "Je dis ça avec le sourire parce que j'essaye d'être optimiste. J'ai connu des femmes qui ont été victimes de ça et c'est difficile. Il vaut mieux regarder devant, avec le sourire et se battre."

Camille, militante qui préfère garder le sourire et de l'espoir © Radio France - Claire Guédon

Le cortège s'est arrêté devant le tribunal de Perpignan, où les manifestantes ont rendu hommage à toutes les victimes de féminicides. Il y en a eu 102 en 2020, et depuis le 1er janvier 2021, les associations en ont recensé au moins 100.