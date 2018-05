Paris, France

Le quartier de la Tour Eiffel (englobant notamment le Trocadéro et le Champ de Mars) va être complètement transformé d'ici 2024, pour la réception des Jeux Olympiques. Objectifs de la mairie de Paris, mieux gérer l'énorme afflux de touristes sur place (sept millions de visiteurs en moyenne chaque année à l'intérieur du monument, et 20 millions venus se promener tout autour), mais aussi faire revenir les Parisiens, souvent rebutés par l'affluence constante aux abords de la Tour Eiffel.

Un an pour proposer un projet de transformation

La Ville a lancé au mois de janvier un concours ouvert aux agences d'architecture du monde entier. Quatre finalistes viennent d'être sélectionnés : Gustafson Porter + Bowman, Amanda Levete Architects, Agence ter et KOZ Architectes. Elles ont un an pour proposer un projet d'aménagement du site. La mairie désignera le vainqueur au printemps 2019, pour débuter les travaux rapidement, en 2021, et finaliser la transformation à temps pour la réception des Jeux Olympiques en 2024.

2,4 km² à visiter en 3D

Les quatre agences finalistes vont se baser sur le même outil de travail : une maquette 3D du quartier de la Tour Eiffel, réalisée par Autodesk, l'un des partenaires de la Ville sur ce projet. Un travail colossal, qui a consisté à reproduire à l'identique toute la zone, s'étendant sur 2,4 km² .

Il a fallu aux équipes d'Autodesk des milliers d'heures de capture de données, pour aboutir au résultat final. En tout, 8.200 arbres, 1.000 bâtiments, trois ponts, 25 statues et des centaines d'appareils d'éclairage et de bancs ont été modélisés.