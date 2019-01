Manifestation gilets jaunes : les commerçants de Valence se barricadent

Valence, France

La grande majorité des commerçants du centre ville n'a pas le sourire. Le samedi c'est une grosse journée côté chiffre d'affaire, là ça sera plutôt ville morte à Valence. Encore plus dans l'hypercentre, bouclé dès le matin, le marché est annulé et le chocolatier Maxime Lacroix fataliste : "on va fermer, comme beaucoup de collègues, de toute façon avec la manifestation il n'y aura personne, ça ne sert à rien de prendre des risques". Le préfet a recommandé aux boutiques de fermer, de ranger tout ce qui pourrait servir de projectile. Il prévoit "10% de casseurs" dans une manifestation qui pourrait réunir 6000 à 10 000 personnes venues de toute la région.

Certains ouvriront le matin

À quelques dizaines de mètres une bijouterie : Arnaud Rozanes sait qu'il pourrait être une cible s'il y a débordement, mais pour le symbole il va peut être ouvrir jusqu'à la manifestation à 13 heures, car cela l'embête de céder face à "une poignée de je-ne-sais-quoi" comme dit le poissonnier Philippe Bouvier, qui désigne là les éventuels casseurs cachées parmi les membres d'un mouvement "dont certaines revendications sont légitimes".

C'est d'ailleurs le sentiment général de beaucoup de commerçants, ils regrettent la présence possible de casseurs, beaucoup vont se calfeutrer comme Florentin Chapelle, gérant de la boutique Nicolas, un caviste. "On sait que plusieurs de nos enseignes ont déjà été ciblées", regrette-t-il. Ils espèrent peu de casse samedi lors de la manifestation régionale. La ville a fait le maximum pour que cela n'arrive pas.

Le parcours de la manifestation

Le parcours de la manifestation du 2 février à Valence. - Capture d'écran Google Maps

La manifestation partira à 13 heures de Valence Sud et y reviendra à l'issue de la marche. Le parcours passe par l'avenue Victor Hugo, l'avenue Maurice Faure jusqu'à l'avenue Gambetta, l'avenue de Chabeuil jusqu'au boulvard Franklin Roosevelt, pour revenir à Valence Sud via l'avenue du Dr Santy et le boulevard Marechal Juin. En tout près de 10 kilomètres, la manifestation n'est pas et ne sera pas déclarée officiellement en préfecture.