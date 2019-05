Manifestation pas déclarée mais pas interdite à Dijon pour l'acte 26

Dijon, France

L'acte 26 des gilets jaunes est prévu demain samedi. Des rues seront encore barrées autour de la préfecture à Dijon. C'est le seul secteur interdit de manifestation. La première manifestation en novembre avait été la seule déclarée en novembre dernier. La manifestation de demain n'est pas déclarée. Ca ne signifie pas qu'elle est interdite car manifester est une liberté constitutionnelle.

Manifestation et attroupement ne sont pas interdits

La préfecture n'a donc pas à interdire ou à autoriser une manifestation. S'il faut la déclarer une manifestation trois jours avant, c'est pour sécuriser le parcours pour protéger, les manifestants eux-mêmes mais aussi les biens et les personnes autour du cortège. Pour cet acte 26, la préfecture de Côte-d'Or n'a pas oublié les cocktails molotov et les dégradations de la préfecture ou du conseil départemental. Autour de la préfecture, une dizaine de rues est donc interdite d’accès aux gilets jaunes. Les dijonnais sans gilets jaunes pourront passer par ces rues interdites à la manifestation. La manifestation pas déclarée des gilets jaunes est légalement considéré comme un attroupement. Cet attroupement n'est pas interdit. Mais si des personnes deviennent agressives, la police peut intervenir pour disperser l'attroupement - après sommation évidemment. Ce refus de dispersion est puni, maximum un an de prison et 15 000 euros d'amende.