Manifestation pour la culture : des artistes se produisent en centre-ville de Chambéry

Combinaison blanche pour représenter l'entrave et le confinement, masque blanc barré d'une croix pour signifier qu'on les prive de parole ; des artistes savoyards ont joué un spectacle de rue en plein centre-ville de Chambéry, devant la mairie et au sein du marché à la mi-journée, pour interpeller les passants sur leur sort, et participer à leur manière aux manifestations du monde de la culture.

Pour dénoncer la fermeture des lieux de culture jusqu'au 7 janvier minimum, les artistes et professionnels du secteur étaient appelés à manifester ce mardi, partout en France. A Chambéry, une manifestation était prévue devant la cité des Arts, à la mi-journée ; celle-ci a été refusée par la préfecture, parce que coïncidant avec la venue du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour la cérémonie d'hommage aux victimes du crash d'hélicoptère de Bonvillard.

Alors une bonne quinzaine d'artistes, principalement des acteurs, chanteurs, danseurs, mais aussi producteurs ou responsables de lieux de culture, ont joué en plein centre-ville peu après 12 heures un impromptu, comme une petite pièce semblable à une improvisation, ici sans paroles, mais chorégraphiée.

Une symbolique pas forcément évidente à saisir au premier coup d'oeil - "Ils manifestent contre le nucléaire?" s'interroge l'une, "pourquoi ils sont en blanc?" demande l'autre - , mais qui suscite la curiosité.

Tout un symbole ; certains d'entre eux s'allongent et gisent au sol inanimés, devant la FNAC de Chambéry, autorisée à rouvrir contrairement aux lieux de culture. © Radio France - Damien Triomphe

Les artistes ont été rejoints progressivement par d'autres professionnels du secteur, qui souhaitaient eux aussi se rassembler suite à l'appel national lancé ce mardi. Ils ont pu échanger par ailleurs avec les passants piqués de curiosité, sur leur situation et leur mécontentement devant les décisions gouvernementales.