Manifestation pour le droit à l'avortement à Nantes : "une loi qui sera toujours à défendre"

A l'occasion de la Journée mondiale du droit à l'avortement, mercredi 28 septembre, des rassemblements sont organisés dans toute la France, et notamment à Nantes et Saint-Nazaire. La coordinatrice du Planning Familial des Pays de la Loire, Sandrine Mansour, était l'invitée de France Bleu Loire Océan.

Après le recul historique sur le droit à l'IVG aux Etats-Unis depuis cet été, il est "très important de rappeler d'abord l'importance de cette loi et de la volonté aussi qu'elle puisse s'élargir à l'ensemble de la planète, parce qu'aujourd'hui on est loin de cette réalité, souligne Sandrine Mansour. Et de toute façon, il faut aussi rappeler que c'est une loi qui sera toujours à défendre."

"Informer au maximum"

Aujourd'hui encore en France, les délais d'attente s'allongent, et l'accès à l'IVG n'est pas toujours simple selon les zones habitées, notamment en milieu rural. "En fonction du territoire sur lequel vous vous trouvez, vous allez avoir accès plus facilement, d'abord à l'information ou pas. C'est d'ailleurs une de nos missions très importantes : informer au maximum", rappelle la coordinatrice régionale du planning familial.

D'où des actions menées "y compris avec le ministère de la Santé" pour permettre à un maximum de médecins et sages-femmes d'obtenir des conventions avec des centres d'IVG pour pratiquer des IVG médicamenteuses, et "se battre pour que les centres d'IVG ne ferment pas", poursuit Sandrine Mansour. "Vous savez qu'aujourd'hui, les cliniques et les hôpitaux vivent une crise de personnel énorme et de moyens. Les centres d'IVG ne sont pas à l'abri non plus de cette crise et il faut donc se battre pour permettre de continuer à renforcer leur présence."

Des rassemblements à Nantes et Saint-Nazaire

Des manifestations sont organisées partout en France ce mercredi. A Nantes, un rassemblement est prévu à 18 heures au Monument aux 50 Otages. Le rendez-vous est également à 18 heures, devant la mairie de Saint-Nazaire.

Selon la dernière étude de la DREES (la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques), en 2021, 223 300 interruptions volontaires de grossesse ont été enregistrées en France, un nombre stable par rapport à 2020, en baisse chez les femmes les plus jeunes. Dans la région des Pays de la Loire, 9.042 IVG ont été pratiquées l'année dernière, dont 8.140 en établissement de santé.