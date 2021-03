Une manifestation pour les droits des femmes à Toulouse

Elles défilent pour défendre leurs droits : de nombreuses femmes manifestent à Toulouse ce lundi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Le rassemblement a débuté à 14h, en haut de l'avenue Jean Jaurès.

Ce rassemblement est organisé notamment à l'appel des syndicats de la CGT, de la FSU et de Solidaires, qui refusent que les femmes "payent le prix de la crise pandémique". Les femmes seraient, selon ces syndicats,particulièrement exposées à la précarité, car elles occupent la grande majorité des temps partiels.. des emplois précaires. Elles assurent également la majorité des tâches domestiques, et s'occupent encore majoritairement des enfants. Ce qui, en période de télétravail, est encore plus criant.