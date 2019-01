Manifestation régionale à Valence le 2 février : les organisateurs habituels se retirent

Valence, France

Il pourrait y avoir plusieurs milliers de manifestants ce samedi à Valence, "au moins 4000" d'après Lilou, une des gilets jaunes valentinoises impliquée dans les rassemblements depuis le début du mouvement.

Les organisateurs habituels des marches déclarées en préfecture se retirent par crainte de débordements. C'est donc les organisateurs régionaux qui prennent en charge la sécurité d'après Steven Lebee, un des gilets jaunes qui a lancé l'appel à manifester ce samedi, "je peux rassurer tout le monde, on est là pour que ça se passe bien."

La manifestation ne sera pas déclarée en préfecture, Steven Lebee a envoyé le parcours de la marche qui a été déviée du centre ville, "On se donne rendez-vous au rond-point de l'Avenue Victor Hugo. On va prendre l'avenue Victor Hugo, rapporte-t-il. Puis la rue Denis Bapin jusqu'à l'avenue Félix Faure et on rejoint le rond-point de la préfecture. Ensuite on prendra l'Avenue de Chabeuil, le boulevard Franklin Roosevelt puis le boulevard Maréchal juin."