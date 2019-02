Manifestation régionale de "gilets jaunes" à Epinal le samedi 23 février : le préfet appelle à la responsabilité

Trois jours avant l'organisation d'une manifestation régionale de "gilets jaunes" à Epinal, la préfecture des Vosges appelle à "la responsabilité des manifestants " et fait des recommandations aux riverains et aux commerçants.

Lorraine, France

Ce mercredi 20 février, "aucune manifestation n'a été déclarée" pour ce samedi 23 février, indique dans un communiqué la préfecture des Vosges, tout en indiquant que "des appels à rassemblements et manifestations à Epinal pour une journée d'action régionale des gilets jaunes ont été diffusés sur les réseaux sociaux. "

Appel à la responsabilité des manifestants

Dans ce même communiqué, le préfet Pierre Ory, en appelle "à la responsabilité des manifestants". Il rappelle que "si le droit de manifester est un droit fondamental protégé par la loi, il doit cependant être concilié avec d'autres libertés essentielles comme celle d'aller et venir et le respect de l'ordre public". Le représentant de l'Etat demande "à chacun d'adopter un comportement apaisé, prudent, pacifiste et respectueux des lois de la République et des règles de droit".

Des recommandations aux riverains et commerçants

Ces dernières semaines, des débordements ont été observés lors de certains manifestations, poursuit le préfet des Vosges, c'est pour cette raison qu'il s'adresse encore aux riverains et commerçants d'Epinal.

Pour les habitants du centre-ville spinalien, il est recommandé de ne pas laisser de déchets dans la rue (des poubelles, des cartons) qui peuvent être incendiés, et de rentrer tout objet (vélos, trottinettes, scooters..) risquant d'être dégradé ou de servir de projectile.

Pour les commerçants, la préfecture conseille de ne pas laisser sur la voie publique, tout objet ou mobilier (chaises, tables panneaux, cartons, poubelles, pancartes..) qui pourraient servir de projectiles ou armes le temps de la manifestation. Il leur est également recommandé, en fonction du trajet de la manifestation et en cas de menace de troubles à l'ordre public d'abaisser rapidement leurs grilles ou rideaux.

Le préfet prévient encore que "les forces de l'ordre, pompiers, SAMU tout comme les services de l'Etat seront pleinement mobilisés pour garantir la sécurité des personnes et des bien samedi prochain".