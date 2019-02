Ce qu'il faut savoir sur la manifestation régionale des gilets jaunes, le 2 février, à Valence

Valence, France

Selon la préfecture de la Drôme, 6.000 à 10.000 manifestants sont attendus à Valence samedi 2 février pour une manifestation régionale de gilets jaunes. Toute la semaine les services de la mairie de Valence ont été occupés à préparer la ville à cette marche. De nombreux commerçants seront fermés.

Le parcours de la manifestation

Le rendez-vous est fixé à 13h au rond-point habituel, à Valence-Sud, au bout de l'avenue Victor Hugo. Ensuite, le cortège remontera une partie de l'avenue Victor Hugo, empruntera l'avenue Maurice Faure jusqu'au champ de Mars, remontera le boulevard jusqu'à la fontaine monumentale, continuera par l'avenue de Chabeuil jusqu'au périphérique intérieur et se rendra jusqu'à la Lacra à l'échangeur de l'hôpital et de Lautagne. Les manifestants reviendront à leur point de départ en marchant sur la Lacra. C'est un très long parcours de plus de dix kilomètres.

Les restrictions de circulation et de stationnement

À partir de minuit, le contournement de Valence par la LACRA sera fermé dans le sens nord-sud jusqu'à la sortie d'autoroute Valence Sud, jusqu'à 22 heures. Dans l'autre sens, la route sera ouverte mais les sorties seront fermées. Les entrées et sorties d'autoroute Valence-Nord et Valence-Sud seront fermées également dès 7 heures du matin.

Quand on vient de l'Ardèche, le pont Mistral et le pont des Lônes seront extrêmement contrôlés dès 8 heures du matin, voire bloqués. Les bus du réseau Citéa circuleront normalement à Romans-sur-Isère mais pas à Valence. La gare routière sera fermée, les car Intercités ne rouleront donc pas.

Pour se déplacer et se garer en ville

Le préfet recommande aux personnes de ne pas garer leur véhicule à proximité du centre-ville, ni le long du parcours de la manifestation. "L'ensemble du secteur centre-ville/boulevards est à éviter" selon la préfecture. Les parkings souterrains Q-Park seront fermés dès 6 heures. Pour circuler à pied et accéder à l'hypercentre il faut être résident (ou commerçant), avoir une carte d'identité sur soi en cours de validité et surtout un justificatif de domicile.

Quels commerces seront ouverts ?

L'hypercentre étant bouclé et inaccessible dès le matin, le marché de la place des Clercs est annulé et de nombreux commerçants ont préféré fermer boutique. Certains ont installé des panneaux de bois pour protéger leurs vitrines, notamment sur les boulevards. Le long du parcours de la manifestation des commerces sont également fermés. Le magasin Monoprix est fermé. Le centre Victor Hugo est fermé, en revanche la brasserie en face, le Victor Hugo, est ouvert. Quelques irréductibles ont décidé d'ouvrir comme le caviste "Les Bouteilles" et la Biocop' le matin.