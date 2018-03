Châteauroux

La mobilisation des retraités ne faiblit pas dans l'Indre, celle des agents des Ehpad non plus. On a compté entre 750 et 800 manifestants à Châteauroux ce jeudi matin Place de la République, tous cortèges confondus, celui des retraités et celui des Ehpad. Les syndicats des deux organisations appelaient ce jeudi 1er mars à une journée d'action, contre la hausse de la CSG pour les retraités, contre le manque de moyens en ce qui concerne les Ehpad.

De nombreux retraités mobilisés

Cette retraitée du secteur hospitalier a un message à faire passer, elle a 72 ans et sa pension est de 1200 euros par mois #manifestation#retraités#EHPADpic.twitter.com/EruXgdFrX3 — France Bleu Berry (@FB_Berry) March 15, 2018

"Je me suis privé toute ma vie pour rien" dit Michel, retraité de chez Michelin, il habite Issoudun #manifestation#Retraitespic.twitter.com/D7q5QwZsMb — France Bleu Berry (@FB_Berry) March 15, 2018

Des retraités solidaires des Ehpad

Claudine (à droite), 65 ans, fraîchement retraitée de la fonction publique territoriale. © Radio France - Jonathan Landais

"Macron ne respecte ni les jeunes, ni les vieux" (Claudine, retraitée) Copier

Je suis inquiète pour l'avenir des mes futurs collègues" (une salariée d'un Ehpad)

Chantal, aide-soignante en Ehpad à l'hôpital Saint-Roch de Buzançais s'inquiète pour l'avenir de ses futurs collègues #EHPAD#manifestationpic.twitter.com/jswIXCX9BZ — France Bleu Berry (@FB_Berry) March 15, 2018

Xavier, 35 ans, est un ancien salarié d'un Ehpad. Il travaille toujours aujourd'hui dans le secteur sanitaire et social mais auprès des personnes en situation de handicap (dans un établissement de Gireugne). Il était aussi en grève ce jeudi pour soutenir ses anciens collègues des Ehpad, ayant lui-même vécu des conditions de travail très difficiles.