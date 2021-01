Manifestation samedi à Orléans contre le port du masque obligatoire à l'école : "c'est inhumain !"

Ce sera leur deuxième mobilisation, après un rassemblement d'une soixantaine de parents le 5 décembre dernier : Enfance et Liberté, qui réunit des collectifs partout en France, organise ce samedi 9 janvier une manifestation contre le port du masque obligatoire pour les enfants de plus de six ans, en place depuis le 2 novembre, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19.

Appel à manifester samedi 9 janvier à Orléans - Collectif Enfance et Libertés

La manifestation, qui s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation nationale le 9 janvier, est déclarée en préfecture, partira à 14h30 de la place du Martroi et se dirigera ensuite vers l'inspection académique du Loiret. Séverine Cortot-Monpou, l'une des organisatrices, espère réunir une centaine de personnes.

Pour cette habitante de Saint-Denis-de-l'Hôtel, mère de deux garçons de 4 et 7 ans, le port du masque pourrait s'avérer dangereux à moyen et long terme : "je suis inquiète pour la santé de mon fils qui est obligé de porter le masque en permanence depuis la rentrée des vacances de la Toussaint. Déjà, moi j'ai du mal à le garder toute la journée et ça me donne parfois des vertiges, j'étouffe. Alors, pour un enfant, comment voulez-vous qu'il se concentre toute la journée sur des apprentissages ? Et comment parler correctement dans ces conditions ? C'est inhumain !".

Séverine Cortot-Monpou craint qu'à terme, cette obligation de porter le masque soit longtemps maintenue par l'éducation nationale et soit étendue aux enfants de maternelle, "comme en Grèce".

Le Conseil d’Etat a récemment rejeté un référé déposé par des parents d'élèves de Gironde à ce sujet. La plus haute juridiction administrative française s'en tient aux recommandations du Haut Conseil de Santé Public qui estime que le port du masque est "sans conséquence sur la santé psychologique, ni sur les apprentissages de l’enfant, sauf s’il souffre de pathologies du langage ou de la peau". Il estime que la preuve n’est pas apportée du risque psycho-éducatif sur les enfants.