Manifestations à Rennes : des affrontements entre le cortège et les forces de l'ordre

Environ 300 personnes se sont rassemblées sur la place Sainte-Anne, à Rennes ce samedi après-midi, pour protester contre le duel Macron-Le Pen au second tour des élections présidentielles. Une manifestation non autorisée par la préfecture, qui craignait la présence de militants d'ultra-gauche. Ce rassemblement "n'a fait l'objet d'aucune déclaration en préfecture", avait rappelé la préfecture vendredi dans un communiqué.

L'attroupement a commencé à se former peu après 14h, alors que les gendarmes encerclaient déjà la place. "Ni patrie, ni patron, ni Le Pen, ni Macron", scandaient les manifestants. Malgré l'interdiction, le cortège a tenté de quitter la place, mais était systématiquement bloqué par les forces de l'ordre. Au bout d'un moment, les manifestants se sont dispersés, avant de se retrouver un peu plus loin, sur la place de la Mairie. Là, les CRS ont tiré des grenades lacrymogènes et ont utilisé leur canon à eau pour faire reculer la foule. Ce jeu du chat et de la souris a duré tout l'après-midi.

Les murs du centre-ville de Rennes ont été tagués © Radio France - Sophie Eychenne

Une autre manifestation, autorisée et dans le calme

Sur l'esplanade Charles-de-Gaulle, un autre rassemblement, autorisé cette fois, avait lieu, contre le racisme et le fascisme. Une manifestation qui a réuni plusieurs centaines de personnes et qui s'est déroulée dans le calme, même si la colère reste la même : "Le résultat du scrutin dimanche dernier était horrifiant", confie Claire. "C'est important de montrer à l'un comme à l'autre qu'on est là, ça me donne la rage et je pense que je ne suis pas la seule".

Cette manifestation, autorisée après modification de son parcours, s'est déroulée sans incident.