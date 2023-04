Manifestations à Sainte-Soline : 16 maires dénoncent une " prise en otage" de leur population

C'est un ras-le-bol du maire de Sainte-Soline et de 15 autres édiles autour de cette commune. Ils signent une lettre ouverte dans laquelle ils dénoncent une "prise d'otage [de leur] population". Ils tiennent à réagir après le week-end de mobilisation contre les bassines du 25 et 26 mars derniers, qui s'ajoute au premier rassemblement du mois d'octobre.

"La peur de nos populations"

Ces élus dénoncent ces rassemblements et les violences qui en découlent. Et surtout, ils veulent "exprimer la peur de nos populations, l’invasion de nos villages, le désarroi de nos agricultrices et agriculteurs, la dégradation des biens des particuliers et de nos infrastructures, bref le désastre pour nos territoires de tranquillité, d’accueil, de tolérance."

Ces maires appellent dans cette lettre au "sursaut pour revenir à la raison" et craignent que de nouveaux rassemblements soient programmés dans l'avenir. "Nous ne tolérons pas la prise en otage de nos populations qui subissent des inquiétudes, des peurs provoquées par la minorité violente de ces mouvements. L’anxiété, l’angoisse et la pression médiatique exercées sur nos administrés est insupportable ; certains de nos enfants, mais aussi de nos aînés, sont choqués par une telle déferlante", écrivent-ils.

Dans cette lettre, ils dénoncent également la présence d'élus à ces rassemblements interdits par la préfecture. "Cela met à mal notre territoire et l’esprit de concorde qu’en élus responsables nous essayons de porter."