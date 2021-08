Manifestations anti-pass sanitaire : plus de 2 000 personnes à Rouen, 1 250 au Havre

Plus de 2 000 opposants au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale pour les soignants se sont rassemblées à Rouen et 1 250 au Havre ce samedi 14 août 2021 selon les autorités. Pour ce 5e samedi consécutif de manifestation, ces rassemblements se sont déroulés dans le calme.