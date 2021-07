Manifestation anti pass sanitaire : quel impact sur les commerces d'Avignon ?

"Je peux comprendre qu'on soit choqué par l'obligation de se faire vacciner. Mais il faut être cohérent, _soutenir les artisans locaux et non aller dans les supermarchés"_défend Emma Colavito de la boulangerie des filles de l'artisan, à Avignon. Les manifestants anti pass sanitaire sont passés devant son commerce, ce samedi. Elle note une baisse de chiffres d'affaires depuis le début de la crise et espère que les personnes qui luttent contre le pass sanitaire iront acheter leur pain dans sa boulangerie.

Une manifestation qui fait fuir les clients ?

"Les clients m'ont dit qu'ils avaient peur de l'afflux de personnes. Donc je n'avais plus grand monde dans ma boutique tout le temps de la manifestation" déplore Isabelle Roche des Délices du Lubéron, Place du Change. "On joue beaucoup notre saison sur l'été. Les gens ont besoin de se changer les idées et de se balader. Malheureusement je pense que ça joue sur l'impact touristique" ajoute celle qui vend des produits de Provence. Son avis n'est pas partagé par Bruno Donche-Gay, directeur de l'hôtel-restaurant du Palais des Papes : "c'était pacifiste, il n'y a pas eu de débordements. _Ils sont passés et on a récupéré les clients après._"

Lola travaille à la boulangerie des filles de l'artisan à Avignon. © Radio France - Morgane Guiomard