Manifestations anti-pass sanitaire : une mobilisation en baisse, des heurts à Paris et Toulouse

Pour la neuvième semaine consécutive, 121.000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, ont défilé en France contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des professions de santé dont l'entrée en vigueur est prévue ce 15 septembre. Les manifestants étaient 1.200 à Strasbourg, 1.700 à Rennes et à Vannes, plus de 2.000 à Lyon, 3.000 à Montpellier ou Nice, 2.500 à Toulon et à peu près autant à Bordeaux. Des chiffres en baisse par rapport aux samedis précédents. La plus forte mobilisation depuis le début du mouvement remonte au samedi 7 août avec 237.000 participants, dont 17.000 à Paris, pour 198 actions, a rappelé le ministère.

Les soignants mobilisés

À Lille, Clermont-Ferrand, Montpellier, Paris ou Guéret, aides-soignantes, infirmières ou kinés opposés à l'obligation vaccinale sont venus grossir les rangs des cortèges. À partir de mercredi prochain, ceux qui n'auront pas reçu au moins une dose de vaccin pourront être suspendus, sans rémunération.

Selon Céline, soignante en Creuse, cette mesure "extrême" est injuste : "Il y a un an et demi, on nous a fait travailler sans matériel, et aujourd'hui on nous montre du doigt en disant qu'on est irresponsables, qu'on n'est pas professionnels." Un avis que partageSamira, aide-soignante dans le privé et présente dans le cortège montpelliérain. "Je suis dans le médical donc je sais que ce vaccin est utile pour les personnes en situation de comorbidités, de fragilité, mais qu'on laisse le choix aux personnes qui sont en bonne santé. C'est mon corps, je veux pouvoir avoir le choix". Et d'ajouter : "Hier, on nous applaudissait, aujourd'hui, on nous met à la maison sans salaire. On nous punit !"

Refusant de céder à ce qu'il qualifie de "chantage", Grégory, brancardier depuis 20 ans, se dit prêt à quitter son travail : "Si on me dit le 15 que je ne peux pas travailler parce que je ne suis pas dans le processus de vaccination, je leur dirai : très bien, au revoir !" Passé par les urgences, le bloc, ou encore la réanimation, Grégory prévient : "Ils perdront quelqu'un avec pas mal de compétences (...) ça va être impossible de faire tourner les services sans nous".

Le seuil symbolique des 50 millions de personnes ayant reçu une première dose de vaccin, prévu par le gouvernement pour fin août puis début septembre, n'est toujours pas atteint. Au 31 août la couverture vaccinale des personnels soignants des hôpitaux et des Ehpad était estimée à 87%, selon les données de Santé publique France,

Tensions à Paris et Toulouse

À Paris, l'essentiel des manifestants présents dans les deux cortèges se sont dispersés place du Palais-Royal vers 19h, selon les informations recueillies par franceinfo auprès d'une source policière. Des heurts ont toutefois éclaté entre forces de l'ordre et environ un millier de personnes, résolues à rester sur place. Parmi elles, des membres des black Blocs, selon franceinfo. Quelques projectiles ont été jetés sur les forces de l'ordre. La police a répondu par des tirs de gaz lacrymogène et des flash ball, avant d'encercler les manifestants et de procéder à la dispersion par canon à eau. 85 interpellations ont eu lieu selon le ministère de l'Intérieur qui précisent que trois membres des forces de l'ordre ont été blessés légèrement.

Quelques échauffourées ont également eu lieu à Toulouse où un groupe d'individus est venu en découdre avec les manifestants.

Obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux accueillant plus de 50 personnes, le pass sanitaire a été étendu à l'accès aux hôpitaux, sauf urgences, aux bars, aux grands centres commerciaux et aux 1,8 million de salariés au contact du public.