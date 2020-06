Manifestations anti-violences policières à Marseille, le Préfet de Police lance un appel à la responsabilité

Ce jeudi (18) c'est la CGT qui a lancé un appel au rassemblement devant le consulat des Etats-Unis à Marseille. Pour Olivier Mateu, son syndicat est dans son rôle : "nous combattons toutes les formes d'injustice. Le racisme en fait partie. Et les violences policières s'exercent aussi contre les organisations syndicales quand elles défendent leur droit. On l'a vu pendant la crise des gilets jaunes, des main arrachées, des yeux crevés. Les policiers ne sont plus dans leur rôle dans ces conditions".

Samedi une nouvelle manifestation est prévu sous l'ombrière du vieux port de Marseille, 4 jours après un rassemblement de 3 mille personnes mardi soir. Parmi les organisatrices, Lili, militante afro-féministe, qui ne veut pas seulement dénoncer le "déni de justice" dans l'affaire Adama Traoré : " La violence policière en France fait écho à celle des USA, aujourd'hui tout le monde se sent concerné, et _cette violence s'exerce notamment contre les jeunes des quartiers populaires_, moi-même je l'ai subie".

Des manifestations interdites

De son coté, Emmanuel Barbe, Préfet de Police des Bouches-du-Rhône, rappelle que ces manifestations sont contraires aux mesures sanitaires imposées depuis la crise du Covid-19, notamment la distanciation sociale et le port d'un masque. Il tient également à rappeler : "i_l n'y a pas de tolérance envers les actes de racisme ou de violence non légitime de la part de policiers en France_. Quand ils sont avérés les auteurs sont punis. Quoiqu'il se passe aux Etats-Unis, ce n'est en rien semblable à ce qui se produit en France, il faut se méfier des amalgames même quand on demande justice et qu'on défend une cause." Emmanuel barbe qui lance au calme et à la raison : "j'ai vu des manifestants jeter des projectiles sur les forces de l'ordre mardi, ce n'est pas acceptable."