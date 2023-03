Manifestations contre la réforme des retraites : à Perpignan, les syndicats font la discipline

Un dispositif policier inédit : c'est ce qu'a annoncé ce lundi 27 mars le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, pour encadrer les manifestations de ce mardi 28 mars contre la réforme des retraites. 13.000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la France. A Perpignan, où 7.500 personnes ont défilé jeudi dernier selon la police, plus de 20.000 selon les organisateurs, ce renforcement était attendu par les syndicats, qui dénoncent une présence policière trop discrète autour des cortèges.

"On est obligé de se substituer aux forces de l'ordre !"

Depuis le début du mouvement, les manifestations sont calmes à Perpignan. Mais pour Jérôme Capdevielle, c'est un enjeu de sécurité : "On est obligé de se substituer aux forces de l'ordre, pour assurer la sécurité notamment sur des intersections, où des voitures pourraient couper le cortège. Normalement, ce n'est pas notre rôle, mais on l'assure pour la sécurité de chacun", regrette le secrétaire général de Force Ouvrière dans les Pyrénées-Orientales.

La police municipale est présente en renfort pour assurer la circulation, mais elle reste minoritaire, autour de 10 agents maximum. Quand à la police nationale, "ils ne sont qu'une vingtaine pour un cortège qui fait parfois plus d'un kilomètre !", dénonce Jérôme Capdevielle.

La préfecture des Pyrénées-Orientales assure que la manifestation de ce mardi sera encadrée par "un dispositif adapté, avec des renforts en capacité d'intervenir en cas de besoin."

Service d'ordre renforcé

Face à l'affluence lors des manifestations contre cette réforme des retraites, l'intersyndicale locale a donc décidé de muscler son dispositif. Pour la première fois à Perpignan, les syndicats travaillent ensemble et ont professionnalisé leur sécurisation des cortèges : une cinquantaine de militants syndiqués, équipés de talkiewalkies, forment un service d'ordre qui couvre tout le parcours.

Objectif : éviter les débordements l'intérieur du cortège, notamment dans les groupes d'antifascistes et de gilets jaunes. "On est en nombre, et tout de suite, le rapport de force s'impose, explique Stéphane Quintin, membre du service d'ordre de la CGT*. On les connaît, ça fait des années qu'on se fréquente, il suffit d'un peu de discussion pour que ça rentre dans l'ordre. On leur rappelle qu'il ne faut pas se tromper, la cible, c'est le pouvoir, pas les syndicats !*"

Pour l'instant, le dialogue fonctionne : depuis le début de la mobilisation, ces groupes n'ont pas causé d'incident dans les cortèges de Perpignan.

Deux manifestations sont prévues ce mardi dans les Pyrénées Orientales : à 10h30, place de Catalogne à Perpignan, et à 14h30, allée de la plaine Saint-Martin à Prades.