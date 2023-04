Manifestations contre la réforme des retraites : à quoi s'attendre en Limousin ce 1er mai ?

Les opposants à la réforme des retraites veulent faire de ce 1er mai, une journée historique. C'est la première fois que tous les syndicats sont unis pour un 1er mai. Les autorités annoncent d'ores et déjà que la participation de ce 1er mai sera en hausse par rapport aux années précédentes : entre 500 000 et 650 000 personnes sont attendues dans les rues de France.

Manif puis casse croute

Le 1er mai est une continuité du combat contre la réforme des retraites, et pas un baroud d'honneur prévient la CGT de la Haute-Vienne. Le secrétaire général, Arnaud Raffier, précise : "64 ans on n'en veut pas, et on n'en voudra toujours pas". Cette fête du travail sera aussi l'occasion de parler des thématiques liées au travail. "Le pouvoir d'achat, l'emploi, les conditions de travail…" liste Laurence Stien, la secrétaire générale Force Ouvrière en Haute Vienne.

Les syndicats veulent mettre le paquet, "parce que ça sera peut être la dernière grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites" confie Joel Roy, secrétaire général de l'UNSA en Nouvelle-Aquitaine, basé en Corrèze.

Les syndicats de Haute-Vienne donnent rendez-vous à 10h à Limoges, au carrefour Tourny, suivi d'une plancha revendicative, et à 10h30 à la mairie de Bellac et place de la Bourse à Saint Junien. En Corrèze, les trois cortèges de Brive (place de la Guierle), Tulle (gare) et Ussel (place Voltaire) partiront à 10h, suivi d'un casse croute populaire également.

Aucun transport à Limoges et Brive

Les transports des communes du Limousin sont très perturbés en ce 1er mai : aucun bus de la STCL ne circulera à Limoges, aucun transport Libéo à Brive non plus. Le trafic aérien s'annonce également perturbé, en raison de la participation de contrôleurs au mouvement de grève contre la réforme des retraites : entre 25 et 33% des vols sont annulés dans les plus grands aéroports

En revanche, la SNCF annonce un trafic normal, malgré l'appel des syndicats cheminot à faire grève.