Réforme du code du travail: de faibles perturbations dans les deux Charentes

La CGT, Solidaires et la FSU organisent mardi 12 septembre une première journée de mobilisation contre la réforme du code du travail. Selon les syndicats, cette réforme est une régression pour les droits des salariés. Sur les deux Charentes, ces mouvements annoncés semblent peu nombreux.

L'exemple le plus flagrant c'est dans les écoles primaires. Aucun mouvement de grève à signaler sur les deux Charentes. Par exemple à Cognac, 1 enseignant sur 62 est en grève d'après la mairie. En revanche, la situation est plus compliquée dans les écoles maternelles. A Angoulême, l'école Saint-Exupéry est fermée pour la journée, mais 7 autres établissements maintiennent leur accueil pour la matinée et les repas du soir.

63% du trafic TER assuré

A l'hôpital de La Rochelle, les salariés seront peu nombreux à descendre dans les rues. "On est en sous effectif, déclarent les syndicats, du coup difficile pour nous de manifester car il faut assurer le fonctionnement de l'établissement".

En revanche si vous devez prendre le train, quelques perturbations sont à prévoir. Sur la ligne Bordeaux - Nantes qui passe par La Rochelle, 3 intercités sur 8 fonctionnent. Sur le réseau TER de Poitou Charente, 63% du trafic est assuré selon la SNCF.

Les transports scolaires épargnés

Dans l'agglomération de La Rochelle, aucune perturbation à prévoir dans les transports en commun. D'après Yelo 97% du service est assuré. C'est sur le réseau Les Mouettes que les perturbations sont les plus fortes, notamment au sud. 2 bus sur 3 ne fonctionnent pas à Pont Labbé d'Arnoult, Saintes ou encore Jonzac.