Manifestations contre "les violences policières" et le "racisme" : 725 personnes à Rouen, Le Havre et Évreux

Selon les chiffres communiqués par la Préfecture de la Seine-Maritime (et notre reporter France Bleu Normandie à Rouen) 480 personnes ont défilé ce samedi contre "les violences policières" et le racisme "systémique" à Rouen, 190 personnes au Havre, et 55 personnes à Evreux selon les forces de l'ordre. Un appel à manifester avait été lancé par plusieurs associations, syndicats et partis politiques de gauche, trois mois après la mort de Nahel en région parisienne tué par un policier, et trois mois après les violences urbaines. En Seine-Maritime et dans l'Eure, les rassemblements se sont déroulés dans le calme, aucun débordement n'est à signaler.

ⓘ Publicité

loading

Parmi les manifestants à Rouen, Erwan, 36 ans, il dénonce un racisme ancré dans l'institution policière, et les contrôles d'identité à répétition qu'il subit.

loading

Pierre, 23 ans, affirme avoir déjà été victime de racisme de la part de policiers.

loading

En 2022, 38 personnes sont mortes à la suite d'une action de police, dont 22 après un tir, selon le rapport annuel de l'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale, 13 sont liés à un refus d'obtempérer. Mais les tirs de policiers lors des refus d'obtempérer sont en recul en 2022, à 138 contre 157 en 2021, soit le "niveau le plus faible" depuis 2017 (202).

Au total, l'IGPN a été saisie de 1.065 enquêtes judiciaires en 2022, un nombre "stable" sur 3 ans, pour notamment usage de la force par les policiers ou injures raciste ou discriminatoire. L'IGPN a proposé le renvoi de 112 agents devant le conseil de discipline et a émis au total 244 propositions de sanctions (blâmes, avertissements etc), nombre le plus faible depuis 2016.