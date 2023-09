Manifestations contre les violences policières : plusieurs milliers de personnes dans la rue partout en France

"Faire bloc contre les violences et le racisme", "Ni oubli ni pardon". Environ 30.000 manifestants sont attendus ce samedi dans les rues en France, pour marcher "contre les violences policières" à l'appel de nombreuses organisations telles que la CGT, Attac ou encore FSU.

À Paris, le cortège rassemblant plusieurs milliers de personnes s'est ébranlé vers 15 heures depuis la gare du Nord, dans le nord-est de la capitale. "Un peu plus de 1.000 policiers seront mobilisés", a annoncé sur franceinfo le préfet de police de Paris Laurent Nunez. À l'avant de la manifestation, de nombreux collectifs de familles réclament la vérité pour "Othmane", "Alassane", ou "Mahamadou". "On vient se battre pour mon frère, l'homme qui l'a tué, un octogénaire ancien militaire, a été remis en liberté", affirme Hawa Cissé, 21 ans, sœur de Mahamadou Cissé, tué d'un coup de fusil en décembre 2022 à Charleville Mézières.

Avant le départ du cortège, la foule rassemblée boulevard Magenta scandait "Police partout, justice nulle part", "Pas de justice, pas de paix" ou encore "Justice pour Nahel". Le décès il y a trois mois de cet adolescent de 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre, avait déclenché une vague d'émeutes dans tout le pays.

Cette manifestation "n'est certainement pas ce que dit M. Darmanin, c'est-à-dire une marche anti-police, mais une marche de défense de la République", a-t-elle ajouté. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a adressé vendredi une lettre de soutien aux policiers et gendarmes et envoyé un télégramme aux préfets, dont l'AFP a eu copie, les appelant à "faire preuve d'une vigilance particulière concernant ces rassemblements", de prendre un arrêté d'interdiction si nécessaire et de signaler les messages "porteurs de slogans insultants et outrageants à l'endroit des institutions de la République, de la police et de la gendarmerie susceptibles de tomber sous le coup de la loi".

De nombreux cortèges

À Toulouse, environ 1.000 personnes ont défilé, indique France Bleu Occitanie . À Grenoble, les manifestants sont 850 selon la police et près de 2.000, selon les syndicats, rapporte France Bleu Isère . À Rennes, entre 600 et 700 personnes se sont réunies à l'esplanade Charles de Gaulle, indique France Bleu Armorique . Environ 500 personnes manifestent dans le calme à Rouen, selon France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure).

Plusieurs centaines de manifestants ont aussi été recensés par le réseau France Bleu à Valence , Perpignan , Clermont-Ferrand , Saint-Étienne , Chambéry , Lille , Nancy , Le Havre , Amiens ou encore Cherbourg .