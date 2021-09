Manifestations de chasseurs ce samedi contre l'interdiction de chasses traditionnelles

Les chasseurs vont exprimer leur "ras-le-bol" dans les rues de plusieurs villes de France ce samedi 18 septembre. "Ras-le-bol" de ne pas être écoutés et soutenus par le gouvernement, d'après eux. Après la chasse à la glu en juin, le Conseil d'État a jugé illégales en août dernier certaines pratiques utilisées pour chasser les oiseaux. Des "chasses traditionnelles", se défendent les principaux intéressés, et qui "représentent très peu de prélèvements", a expliqué Olivier Lecas, le président de la fédération départementale des chasseurs de l'Yonne, sur France Bleu Auxerre.

Ce samedi, les deux plus gros rassemblements auront lieu à Mont-de-Marsan, dans les Landes, et à Amiens, où environ 10.000 personnes sont attendues dans chacun des cortèges. D'autres rassemblements sont prévus à Caen, Orléans, Charleville-Mézières (Ardennes), Redon (Ille-et-Vilaine) et Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence). Des rassemblements ont déjà été organisés les week-ends précédents.

Défendre "un monde rural qui se sent menacé"

L'enjeu est aussi politique, à sept mois de l'élection présidentielle. Xavier Bertrand sera présent en début de manifestation à Amiens, fief électoral de la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. Mais "les politiques ne pourront pas prendre la parole", a prévenu sur France Bleu Picardie Nicolas Portois, le référent gibier d'eau à la fédération des chasseurs de la Somme.

De son côté, le gouvernement vient de faire un geste envers cet électorat très courtisé. Alors que le Conseil d'État a jugé les techniques de chasse avec des filets (pantes, tenderies) ou des cages (matoles) contraires à la directive européenne "oiseaux" de 2009, qui interdit les techniques de capture massive d'oiseaux sans distinction des espèces capturées, le gouvernement a mis en consultation mercredi plusieurs arrêtés pour ré-autoriser certaines de ces chasses.

Lors des manifestations de ce samedi, les chasseurs entendent aussi défendre "un monde rural qui se sent menacé", a expliqué Régis Hargues, directeur de la fédération des chasseurs des Landes, à l'AFP. La pratique de la chasse et sa cohabitation avec d'autres activités de nature divise. Une pétition pour réclamer l'absence de chasse le dimanche a recueilli plus de 250.000 signatures.