Manifestations de gilets jaunes samedi : la préfète de la région Normandie appelle à la "responsabilité"

Fabienne Buccio était notre invitée ce jeudi matin. La préfète de Seine-Maritime et de la région Normandi est revenue sur les mesures de sécurité mises en place après l'attentat de Strasbourg. Et concernant l'acte 5 des gilets jaunes prévus samedi, elle appelle les manifestants à la "responsabilité"

Rouen, France

Alors que le gouvernement, par la voix de son porte-parole Benjamin Griveaux, demande aux gilets jaunes de ne pas manifester samedi, la préfète de Seine-Maritime et de région appelle elle à la "responsabilité" de ceux qui sont mobilisés depuis le 17 novembre. "Le droit de manifester est un droit auquel chaque citoyen est attaché, c'est dans notre Constitution, mais à un moment il faut aussi que la responsabilité de chacun s'exerce. Je rappelle pour les gilets jaunes que nous sommes au sixième mort et ça fait beaucoup", a affirmé la préfète à notre micro.

"Le risque attentat s'est ajouté"

Et pour elle, l'attentat de Strasbourg a changé la donne "Il y a le risque attentat qui s'ajoute à la mobilisation des gilets jaunes et je crois qu'à un moment il faut réfléchir aux conséquences de ces actes et ne pas être irresponsable" a poursuivi Fabienne Buccio. Un appel, en creux, à lever les barrages et à ne pas manifester samedi alors que de nombreux gilets jaunes ont prévu un acte 5 de leur combat. Mais hier, avant ces déclarations, les gilets jaunes affirmaient qu'ils ne comptaient pas lever leurs barrages, mais qu'en solidarité avec les victimes de Strasbourg, ils porteraient un brassard noir.

Les patrouilles Sentinelle renforcées dans la région

Concernant les conséquences de l'attentat de Strasbourg, Fabienne Buccio est revenue sur le renforcement des mesures de sécurité et le passage du Plan Vigipirate à son niveau le plus élevé "Le Plan Vigipirate a cet avantage de pouvoir monter en puissance, et nous renforcons les mesures qui existaient déjà , notamment sur les marchés de Noël avec des systèmes de filtrages, de fouilles de sacs. Par ailleurs les patrouilles de police, notamment de police municipale sont renforcées. C'est utile, c'est ce que nous devons aux citoyens. Il y a une menace et nous devons être en capacité d'y répondre", explique la représentante de l'Etat, affirmant qu'il n'y a pas de menace particulière qui pèse sur la Normandie. A Rouen, depuis hier, un système de filtrage a été mis en place sur le marché de Noël.

Ecoutez l'interview de Fabienne Buccio sur France Bleu Normandie Copier

Interrogée sur le manque de moyens et l'épuisement des policiers mobilisés depuis plusieurs semaines sur les gilets jaunes et les lycéens, Fabienne Buccio assure que "l'Etat s'organise : nous priorisons, notamment sur les marchés de Noël. Et nous renforçons également le dispositif Sentinelle avec nos militaires."