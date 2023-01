Manifestations des boulangers à Paris : des commerçants mayennais, dont Vincent Chartier, dans le cortège

Le rendez-vous est fixé place de la Nation à 14h. Les boulangers mais aussi les restaurateurs et les artisans manifestent contre l'augmentation des prix de l'électricité. Certains ont vu leur facture multipliée par 2, 5 voire 10. Et contre l'augmentation des prix des ingrédients nécessaires à leur activité. Par exemple : la farine, le beurre, le sucre.

Les boulangers obligés de réduire leurs marges

En conséquence : Vincent Chartier estime une baisse de 5 à 10% de ses marges. Car les prix des produits, eux, n'augmentent pas autant que les matières premières ou l'énergie. "Si on voulait répercuter toutes ces hausses, il faudrait qu'on double le prix de nos produits en magasin. Ce n'est pas possible. Si on double le prix de la baguette, on vend moins de baguettes. Et si on vend moins de baguettes, on a besoin de moins de salariés. Mais nous, on veut garder tous nos salariés", explique-t-il. La baguette a augmenté de 15 centimes dans cette boulangerie. Normalement, c'est plutôt 5 centimes par an. Autre soucis : sans ses marges habituelles, le boulanger ne peut pas investir dans du matériel, renouveler ses machines ou acheter de nouveaux moules.

Des clients compréhensifs mais aussi inquiets

Malgré la hausse des prix, les clients sont toujours au rendez-vous à la boulangerie Chartier de l'Huisserie. "Je viens plus souvent en boulangerie qu'avant, même si moi aussi je suis confrontée à la hausse des prix de l'énergie" raconte Marie-Aude, enseignante de 42 ans. Avant, elle allait plutôt chercher son pain en grande mais les petits commerces "doivent être soutenus" ajoute-t-elle. D'autres clients, comme Thierry, 59 ans, sont inquiets de voir leur commerce disparaître : "C'est du n'importe quoi le prix de l'électricité qu'ils paient. Les artisans, on va en perdre, on va en laisser sur le carreau."

En raison des coûts importants, certains commerces ont déjà mis la clé sous la porte ces derniers mois.