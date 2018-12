VIDÉOS - Manifestations des lycéens et des étudiants : des dizaines d'établissements bloqués, quelques incidents

Des lycéens bloquent de nouveau totalement ou partiellement plusieurs dizaines d'établissements ce mercredi dans plusieurs villes de France pour protester contre la réforme du baccalauréat et contre Parcoursup. A Paris, les universités de Tolbiac et de la Sorbonne sont bloquées.

Les étudiants manifestent à leur tour. Au quatrième jour de mobilisation des lycéens qui bloquent plusieurs dizaines d'établissements et manifestent contre la réforme du baccalauréat et contre le système Parcoursup, les universités de Tolbiac et de la Sorbonne sont également bloquées.

Les étudiants protestent contre l'augmentation des frais d'inscription à la faculté pour les jeunes étrangers.

Certains lycéens disent également soutenir le mouvement des gilets jaunes, qui poursuivent leurs actions pour le 19e jour consécutif.

Plusieurs lycées perturbés, quelques incidents

A Bordeaux, les lycéens de Montesquieu ont organisé un barrage filtrant sur la rue David Johnston entre les boulevards et le Jardin Public provoquant des difficultés de circulation. Ceux de la rive droite, très actifs depuis deux jours ont pris la direction de la rive gauche. Les CRS avaient pris position devant l'entrée de l'hôtel de ville. Le cortège est ensuite parti vers la place de la Comédie. Les lycéens ont décidé de sillonner le centre-ville. Des feux de poubelle bloquent la circulation du tram. Place Stalingrad, une voiture a été renversée.

La police est arrivée place Stalingrad où des feux ont été allumés. Elle tente d'évacuer les manifestants. Des lycéens lèvent les bras en criant "à bas les casseurs ", selon France Bleu Gironde.

Poubelles brûlent à proximité du lycée François Mauriac #Bordeaux Manifestation lycéenne pic.twitter.com/FcGMrteIPO — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) December 5, 2018

A Nantes, nouvelles violences ce matin du côté du lycée Michelet, indique France Bleu Loire Océan. Les forces de l’ordre sont sur place. Le tram a été coupé après le dépôt d'une poubelle avec un début de feu à l'intérieur sur les voies.

Cinq voitures de police et une dizaine de membres des forces de l'ordre devant le lycée Michelet. pic.twitter.com/HkowMYEtnW — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) December 5, 2018

A Paris, des lycéens bloquent les voies du tramway T3a. Le trafic est interrompu entre porte de Versailles et Montsouris, indique France 3 Ile-de-France. Environ 200 manifestants sont sur place. Des forces de l'ordre ont été déployées.

Dans la métropole de Lyon, à Bron, une équipe de reportage de France 3 Rhône-Alpes a été molestée devant le lycée, rapporte le directeur régional de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Les CRS sont sur place et les jeunes leur jettent des projectiles.

Une équipe de reportage de @F3Rhone_Alpes molestée devant le lycée de Bron, menaces, coups et matériel cassé : ces violences sont inadmissibles! Ras-le-bol de voir des concitoyens -lycéens, jeunes ou gilets jaunes- s'en prendre à ceux qui racontent leur vie au quotidien! — André Faucon (@andrefaucon) December 5, 2018

Dans la Loire, à Andrézieux, les blocages ce mercredi avec une centaine d'élèves devant lycée François Mauriac, une centaine d'élèves du lycée Beauregard déambulent dans les rues de Montbrison, rapporte France Bleu Saint-Etienne Loire.

Les blocages de #lycées continuent #Loire ce mercredi : une 100aine d'élèves dvt lycée François Mauriac d'#Andrézieux, une 100aine d'élèves du lycée Beauregard déambulent dans les rues de #Montbrison@UNLnationalpic.twitter.com/HK4BgiRWhw — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 5, 2018

A Besançon, une centaine de lycéens et une quinzaine de gilets jaunes sont mobilisés devant le lycée Pergaud, indique France Bleu Besançon.

Une centaine de lycéens et une quinzaine de gilets jaunes mobilisés devant le lycée Pergaud de #Besancon#doubs#GiletsJaunespic.twitter.com/XF6RW6MWGm — France Bleu Besançon (@bleubesancon) December 5, 2018

Dans le nord Franche-Comté, des lycéens se mobilisent en marge des perturbations en marge du mouvement des gilets jaunes, comme à Montbéliard et Valentigney dans le Doubs.

Dans le Gard, des élèves du lycée agricole de Rodilhan manifestent dans le calme en soutien aux gilets jaunes et contre la réforme du bac, rapporte France 3 Occitanie. Cette nuit, des palettes et des pneus notamment ont été déposés devant l'entrée du lycée.

Dans l'académie d’Aix-Marseille, 20 lycées sont bloqués partiellement ou totalement, dont 17 pour la ville de Marseille.

Dans l'académie de Créteil, 24 lycées sont perturbés dont 8 bloqués totalement.

Dans l'académie de Lyon, 16 lycées sont perturbés dont 2 bloqués totalement.

Dans l'académie de Rennes, seul un lycée est perturbé.

Les universités de Tolbiac et de la Sorbonne bloquées

A Paris, les universités de Tolbiac et de la Sorbonne sont bloquées, rapporte France Bleu Paris. Les étudiants protestent contre l'augmentation des frais d'inscription à la faculté pour les jeunes étrangers.

A Tolbiac, les cours sont annulés depuis ce mercredi matin, où l'accès aux salles de cours est bloqué par des "barricades" de chaises et de tables, a appris franceinfo auprès d'un membre du collectif "le poing levé", l'un des meneurs du mouvement. L'accès aux ascenseurs et aux escaliers qui permettent d'accéder aux salles de classe est impossible. Seul l'accès aux amphithéâtres est possible pour permettre à l'assemblée générale des étudiants de se tenir ce mercredi à 10h, a ajouté cette même source.

Coucou c'est nous 😁https://t.co/davrnbJZNu — Commune Libre De Tolbiac (@TolbiacLibre) December 4, 2018

Le président de La Sorbonne, bloquée mardi, rappelle que vendredi dernier le conseil d'administration a déjà dit non à ce projet.

De son côté l'Unef, deuxième syndicat étudiant, appelle à une journée de mobilisation le 13 décembre 2018 contre la hausse de ces frais d'inscription annoncée par le gouvernement.