Manifestations du 1er mai : plusieurs rassemblements dans nos deux Charentes

De nombreux rassemblements dans nos deux Charentes à l'occasion du 1er mai, jour de la fête du Travail. Manifestations à l'appel de plusieurs syndicats (CGT, FO, FSU, Solidaires) avec une convergence des revendications : abandon de la loi sécurité globale, abrogation de la réforme de l'assurance chômage, augmentation des salaires, retrait de la réforme des retraites.

En Charente-Maritime, quatre rassemblements sont prévus :

La Rochelle , Place de Verdun à 10h30

, Place de Verdun à 10h30 Saintes , devant le palais de Justice à 10h30

, devant le palais de Justice à 10h30 Rochefort , Place Colbert à 10h30

, Place Colbert à 10h30 Jonzac, Jardin public à 10h00

En Charente, c'est à Angoulême, départ Place de la Bussatte à 10h, arrivée au théâtre à 12h. A noter la présence annoncée de Philippe Poutou, ancien candidat à l'élection présidentielle pour le Nouveau Parti Anticapitaliste.

Et comme souvent le 1er mai, la CFDT fait bande à part et a prévu de retrouver ses militants lors d'un rassemblement virtuel à 10h30 via Facebook.