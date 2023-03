Manifestations du 28 mars en Drôme et en Ardèche : à quoi s'attendre ?

Alors que de nombreux rassemblements ont été tendus en France, émaillés de violence, la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites aura lieu ce mardi 28 mars. En Drôme, quatre rassemblements sont annoncés, en Ardèche, six. La question tourne autour de la sécurité, après que 800 à 1.000 manifestants ont pénétré sur la LACRA, jeudi 23 mars. Du côté de l'intersyndicale (CGT-CFDT-FO-SNES-FSU), on assure que le service d'ordre sera le même, qu'il veillera à ce que les personnes "ne sortent pas du cortège".

ⓘ Publicité

"S'il y a des incidents, ce qu'on ne souhaite pas, ce sera en fin de cortège, là où notre service d'ordre ne maîtrise plus, ce sera à la préfecture de faire son travail de sécurisation du parcours", tranche Marc Benistand, de la CFDT. Mais la police "ressent un manque d'effectif", affirme Mathieu Roche, du syndicat UNSA-Police. De quoi craindre des forces insuffisantes en cas de débordements ? Gérard Ponson, de la CGT, ajoute : "bien sûr que les gens sont en colère, ça fait 40 ans qu'on détruit le service public, on est à l'os, maintenant la réforme, pas de négociation de la part d'Emmanuel Macron. On a toujours combattu les casseurs, mais je crains que certains veuillent en découdre".

Parcours différent

Le parcours, à Valence, partira devant l'université, place Latour-Maubourg, "pour emmener avec nous la jeunesse, on les voit de plus en plus nombreux dans les cortèges", explique Arnaud Pichot, de Force Ouvrière. Le cortège prendra ensuite la direction de Valence 2, sur des routes plus larges et vers une zone commerciale. La tendance est la même à Montélimar avec un rassemblement annoncé au sud de la ville, rond-point Soleil Levant. "On ne veut plus seulement être visible de la population, mais aussi du patronat, on veut impacter l'économie, pour mettre la pression au gouvernement", explique Florimond Guimard, co-secrétaire du SNUipp (enseignants secteur primaire) dans la Drôme.

Les rassemblements en Ardèche

10h - Privas - Devant le Tribunal

11h - Tournon - Square du Souvenir Français

14h - Aubenas - rond-point Ponson

14h - Le Cheylard - mairie

14h30 - Annonay - Gare routière

? - Lamastre

Les rassemblements en Drôme