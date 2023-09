Manifestations en Limousin, ce samedi, contre le racisme, les violences policières et les libertés publiques

Rentrée sociale ce samedi à Limoges et à Tulle avec une manifestation contre le racisme et les violences policières (illustration).

Ce sont plusieurs associations, partis politiques ou encore syndicats qui appellent à manifester, ce samedi, contre le racisme, les violences policière et les libertés publiques , après la mort du jeune Nahel à Nanterre cet été. En Limousin, ce sont notamment la France Insoumise et la CGT qui relaient ces appels à manifester. À 11 heures place Brigouleix à Tulle et 14 heures carrefour Tourny à Limoges.

En Haute-Vienne, la CGT dénoncera notamment la convocation de son secrétaire général , Arnaud Raffier, à l'hôtel de police de Limoges mardi 19 septembre. Convocation pour s'expliquer sur des coupures de courant le 6 juin dernier à la Carsat de Limoges en marge d'une mobilisation contre la réforme des retraites . En Corrèze, la France Insoumise voudra faire entendre la colère des lycéens d'Edmond Perrier à Tulle à la suite d'une mobilisation devant l'établissement pour défendre un surveillant dans un conflit avec la direction .