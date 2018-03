Le Havre, France

Entre 3.000 et 6.500 manifestants au Havre, entre 5.000 et 10.000 à Rouen, plus d'un millier à Dieppe. Les chiffres varient selon la police et les syndicats, mais une chose est sûre : la mobilisation a été plutôt bien suivie. Cortèges importants en Seine-Maritime pour dénoncer la politique du gouvernement et la casse du service public.

La rue en colère contre les réformes d'Emmanuel Macron

Il s'agit de la première grosse journée de contestation depuis l'élection du président En Marche. Sorte de journée test. Ce que l'on sait déjà, c'est que la mobilisation est plus importante que prévu à la SNCF, à la veille d'une grosse réforme ferroviaire et de trois mois de grève inédite. Grosse perturbation également dans la fonction publique. Les fonctionnaires semblent nombreux à suivre ce mouvement. Beaucoup de cours ont été annulés, des écoles sont même fermées, et les services de cantine sont rares.