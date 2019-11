Manifestations Gilets Jaunes à Paris : les secteurs interdits par la préfecture de Police

Paris, France

Pour les un an du mouvement, les gilets jaunes espèrent mobiliser à nouveau. Et les autorités craignent que cela dégénère notamment à Paris. Le préfet de Police a pris un arrêté d'interdiction " de défilés et rassemblements se revendiquant des « gilets jaunes », le port et le transport par des particuliers, sans motif légitime " dans plusieurs secteurs de la capitale.

Les secteurs concernés par cette interdiction

Les rassemblements "gilets jaunes" seront interdits dans les secteurs suivants : Champs-Elysées et avenue de la Grande Armée, Assemblée Nationale, Hôtel Matignon, Trocadéro et tour Eiffel, Sénat, gare Saint-Lazare et « grands magasins », cathédrale Notre-Dame de Paris, bois de Boulogne et de Vincennes.