Manifestations : "Il y a des délinquants qui sont là pour casser du flic", dit le secrétaire d'Alliance PN73

Semaine sous haute tension pour le gouvernement mais aussi pour les forces de l'ordre ?

Oui, tout à fait. On a encore vu les événements jeudi dernier [NDLR : 9ème journée de mobilisation sur Chambéry] c'était quand même assez important. Et sur Albertville aussi.

En Haute-Savoie et Savoie on ne peut pas dire ce soient des départements où la situation est la plus tendue ?

Non mais on a déjà connu l'épisode des gilets jaunes qui a duré de nombreux mois. Et là, c'est vrai que les forces de l'ordre, comme tous les Français, sont inquiets quand on voit les incidents qui se sont passés sur les Savoie.

Jeudi dernier des manifestants ont bloqué la VRU à Chambéry. Ça s'est produit aussi à plusieurs reprises à Albertville sur la RN 90. C'est impossible d'empêcher ces intrusions sur des grands axes de circulation ?

Au vu du nombre de manifestants, c'est toujours difficile de pouvoir contenir tout le monde. L'ensemble des policiers au niveau national est mobilisé dans toutes les villes. On a beaucoup de policiers qui sont rappelés comme à l'épisode des gilets jaunes. Sur Chambéry, deux de nos collègues ont été blessés légers, ils ont reçu des projectiles.

Est ce qu'il y a des consignes du ministère de l'Intérieur ou des parquets pour faire des interpellations ?

C'est toujours délicat de procéder à des interpellations dans les manifestations. Il y a deux types de personnes. Il y a les manifestants qui ne posent aucun problème et on a toujours des groupes de casseurs qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre. Et ces personnes là pour les interpeller il faut aller les chercher. Le policier est aussi en difficulté quand il y va. En même temps, il ne faut pas oublier les autres manifestants quand on fait ce type d'opérations.

La polémique monte aussi sur "l'usage excessif de la force", ce sont les mots du Conseil de l'Europe. L'Inspection générale de la police nationale a été saisie de 17 enquêtes judiciaires depuis la première journée de mobilisation. La brigade de répression motorisée -la BRAV-M - à Paris est particulièrement mise en cause. Est ce que la stratégie du maintien de l'ordre en France est à revoir ?

Vous l'avez mentionné, il y a des enquêtes de l'IGPN. Après, il faut savoir quand même que les policiers utilisent des moyens de défense à leur disposition : des grenades ou le LBD. Sur la remise en cause de la BRAV-M, on a le même cas avec les remises en cause des BAC. Ce sont des outils indispensables pour le maintien de l'ordre. Si vous désarmez les policiers sur le maintien de l'ordre, il n'y a plus de grenades, plus rien, je ne sais pas comment ils vont faire. Parce que là, ils ont vraiment affaire à des délinquants qui sont là pour pour casser du flic. Donc il faut bien que les policiers se défendent.