Manifestations le samedi après-midi dans le centre ville de Toulouse : le maire dit stop !

Jean-Luc Moudenc souhaite que cessent les manifestations du samedi après-midi en centre ville. Il le dit sur le réseau social Twitter :

Une prise de position que ne comprend pas Sébastien, gilet jaune de la première heure, il dit avoir participé à 70 manifestations ces deux dernières années dont celles dernièrement contre la loi de sécurité globale :

C'est se moquer de la vie et de l'avis des gens que de dire qu'on serait les responsables de ce qu'on dénonce en fait. C'est diviser pour mieux régner. L'expression citoyenne dans la rue se fait là où elle est visible"

Une prise de position qui désole Fabrice, gilet jaune et animateur sur Facebook du collectif «emploi et dignité :

Comme d'autres responsables politiques (Jean-Luc) Moudenc cherche pesamment à instaurer une concurrence des détresses comme si les gilets jaunes étaient les ennemis des commerçants et réciproquement"

Le président des commerçants du centre ville de Toulouse, Philippe Léon est satisfait par la prise de position du maire.

Cette déclaration va complètement dans ce que nous demandons à la préfecture. Ce qui se passe le samedi dans le centre ville de Toulouse et des grandes villes de France ce sont des hordes de voyous qui viennent tout casser pour casser du flic, ils nous cassent aussi"

Parmi ceux qui ont une boutique en centre ville, une voix s'élève, et contraste avec cette satisfaction. C'est celle de Cesare Nori, récemment entendu par l’assemblée nationale sur le dossier des gilets jaunes, il n’est pas convaincu par le tweet du maire. :

Monsieur Moudenc enfonce une porte ouverte, il sait qu’il n’a aucun pouvoir direct puisque que c’est du domaine de l’état et donc du préfet. C’est un effet d’annonce. Ca fait deux ans et demi qu’on subit ces manifs mortelles pour le centre ville et il ne s’est jamais servi de son rôle pour faire pression avec tous les autres maires concernés sur les parlementaires ».