Manifestations lycéennes en Ile-de-France : 22 personnes interpellées, une proviseure légèrement blessée

La mobilisation lycéenne contre les violences policières se poursuit ce mardi. Vingt-deux personnes ont été interpellées, la proviseure du lycée Jules Ferry à Paris a été légèrement blessée par un tir de projectile.

Entre 200 et 300 lycéens ont manifesté contre les violences policières, entre Nation et Père-Lachaise à l'est de Paris, mardi en fin de matinée, à l'appel du Mouvement Inter Luttes Indépendant (Mili), collectif d'extrême-gauche.

"Pas de justice, pas de paix" était inscrit sur une banderole, en référence à l'interpellation violente de Théo, le 2 février à Aulnay-sous-Bois. Les manifestants ont renversé sur leur passage un container à verre et des palettes de livraisons.

Lycée Racine bloqué . pic.twitter.com/WHnaZiA2VC — INFOS BLOCUS (@BlocusInfos) February 28, 2017

Quatre lycées parisiens ont été bloqués ce mardi matin, quatre autres établissements l'ont été partiellement, a indiqué le Rectorat de Paris. Au lycée Jules Ferry (9e arrondissement), la proviseure a été légèrement blessée par des jets de projectiles.