Gilets jaunes : manifestations sans affrontements au Havre et à Rouen

Des manifestations de gilets jaunes ont eu lieu ce samedi à Rouen et au Havre. Pas d'incident majeur mais des tensions à la fin des rassemblements.

Seine-Maritime, France

Manifestation des gilets jaunes ce samedi après-midi à Rouen. Ils ont rejoint la marche pour le climat. Défilé dans le calme d'abord puis le cortège composé majoritairement de gilets jaunes a pris la direction des docks où la situation s'est tendue et où les forces de l'ordres ont usé des gaz lacrymogènes.

Les gilets jaunes marchent maintenant vers les docks de Rouen pic.twitter.com/EKGUuHR2Yp — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) December 8, 2018

Un peu plus tôt dans la matinée, les gilets jaunes ont également tenté de manifester sur la zone commerciale de Tourville-la-Rivière où un très important dispositif policier a été déployé. L'ordre était de ne pas permettre aux manifestants de se regrouper et de perturber la zone. Les policiers ont dispersé les 200 gilets jaunes présents à plusieurs reprises à coups de bombes lacrymogènes et d'interpellations.

Au Havre, la journée s'est bien déroulée jusqu'à 16h30. Une première manifestation le matin a réuni 300 guletrs jaunes. Dans l'aprés midi, ce sont 1000 personnes qui ont défilé. Cote à cote : des membres de la CGT et des gilets jaunes qui se sont retrouvés devant l'hôtel de ville. Mais vers 16h30, les forces de l'ordre ont éloigné les manifestants avec des gaz lacrymogènes.