Manifestations tendues à Charleville-Mézières : des manifestants blessés témoignent

La douzième manifestation contre la réforme des retraites à Charleville-Mézières s’élancera ce jeudi à 14h de la place ducale, empruntera la rue de Mantoue, l’avenue Boutet, l’avenue De Gaulle et l’avenue Leclerc pour finir devant la gare. Le parcours, proposé par l’intersyndicale, évite Mézières et les abords de la préfecture qui furent régulièrement le théâtre de débordements à la fin des précédentes mobilisations.

"Un parcours, c’est aussi un compromis et nous avons toujours un souci de sécurité à la fin", justifie Jean-Pierre Glacet, secrétaire départemental de Force ouvrière des Ardennes. "Pour certains, c’est un objectif d’atteindre la préfecture, non pas pour des manifestants mais des personnes qui sont là pour en découdre".

Des manifestations musclées

Depuis le 19 janvier, 81 poubelles ont été brulées à Charleville-Mézières (soit un coût de plus de 8000 euros). Fin mars, un projectile traversait la vitre d'un bureau de l'Hôtel de Ville où se trouvaient des agents. Un abribus a été détruit la semaine dernière. À plusieurs reprises, les forces de l'ordre ont reçu des projectiles, des tirs d'artifice, des jets d'acide.

Musclée aussi, fut la réponse des forces de l’ordre. Jusqu'à 400 cartouches de gaz lacrymogène ont été tirées en une après-midi le 23 mars à Charleville. La semaine dernière, des grenades de désencerclement ont été utilisées et 4 manifestants ont été blessés.

Des manifestants blessés

En explosant, les grenades de désencerclement dispersent des plots de caoutchouc alentour. Le 6 avril, un de ces projectiles a atterri dans la jambe d’Olivier. "Je me suis trouvé à terre… plus moyen de me relever", raconte le manifestant qui ne comprend pas les raisons de ce tir. Il explique être resté éloigné des barrières anti-émeutes où se massaient les individus plus véhéments, juste à côté d’une pelouse où se trouvaient des personnes âgées : "Il ne se passait rien… Il n’y avait pas d’émeutes ! C’est abusif ! C’est pour blesser, pas pour dissuader".

Son mollet gauche aux chairs déchirées présente un trou de la taille d’une balle de tennis qui lui valent 15 jours d’interruption totale de travail. Olivier envisage de porter plainte. Aurélie, elle l’a déjà fait. Le 31 janvier, alors qu’elle est venue au-devant d’un CRS qui venait de bousculer sa sœur, ce dernier "a décidé de me matraquer jusqu’à ce que je tombe par terre et qui a continué à donner des coups même à terre", raconte-t-elle. 8 jours d’interruption totale de travail ont été prononcés. Aurélie est à ce jour sans nouvelles des suites données à sa plainte.

La question de l’usage proportionné de la force

"Les grenades de désencerclement, ça va quand même un peu loin", estime Jean-Pierre Glacet, secrétaire départemental de Force ouvrière. "Je n’ose pas croire qu’à Charleville-Mézières, les forces de l’ordre sont si menacées que cela. Une quarantaine de personnes tout au plus s’en prennent directement aux forces de l’ordre".

Invité de France Bleu Champagne-Ardenne ce mercredi matin, l’avocat ardennais Xavier Médeau, qui représente notamment la CGT et participe régulièrement aux manifestations, se dit choqué d’avoir vu les camions syndicaux pris dans les lacrymogènes et les grenades assourdissantes. "Une utilisation qui peut paraître en-dehors des clous de ces grenades de désencerclement doit amener à des explications", estime Xavier Médeau, à qui des manifestants blessés ont demandé de déposer plainte.

Xavier Médeau défend également des manifestants interpellés, "des personnes totalement pacifistes à qui on ne reproche pas la moindre violence ni parole déplacée", précise l’avocat. Des poursuites disproportionnées aux yeux de Xavier Médeau qui estime que l’on utilise la loi anti-casseurs et des délits tels que la participation à un attroupement à mauvais escient : "Deux femmes que je représente n’exerçait par exemple aucune violence, mais sont allées au-devant des policiers pour montrer leur désapprobation « armées » de simples appareils à bulles de savon".

Baptiste Touchon, citoyen engagé de Signy-l’Abbaye, s’est fendu d’un courrier à la Préfète du Grand-Est pour demander "que les recours excessifs à la force et aux arrestations abusives (…) soient sanctionnés" et prévient qu’à défaut de réaction, la justice sera saisie.