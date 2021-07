Manifestation anti-pass sanitaire : plusieurs centaines de personnes mobilisées à Chambéry et Annecy

Plusieurs centaines de personnes à Chambéry et plus d'un millier à Annecy ont manifesté ce mercredi dans les rues pour protester contre les annonces du chef de l'Etat sur la vaccination et le pass sanitaire.

Soignants, aides à domicile, enseignants, restaurateurs, retraités, gilets jaunes... plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce mercredi après-midi dans les rues de Chambéry et d'Annecy, sous les parapluies, pour protester contre les annonces du chef de l'Etat sur la vaccination et le pass sanitaire.

On nous a imposé un vaccin qui n'est pas encore accepté sur le marché

"Je suis venue comme citoyenne rejoindre des personnes qui veulent défendre leurs libertés, la liberté de leur corps, la liberté de se soigner comme on l'entend, parce que le vaccin ne soigne pas", a déclaré une manifestante, retraitée de l'éducation, pancarte sur le dos. "On nous a imposé un vaccin qui n'est pas encore accepté sur le marché, il est sous mise conditionnelle, et les fabricants de vaccins n'assurent pas les conséquences à venir", a-t-elle estimé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On nous impose la vaccination obligatoire pour les soignants, ça c'est vraiment très très dur

"Je viens manifester mon mécontentement sur ce pass sanitaire qui nous est imposé pour aller dans tous les lieux culturels sur la vaccination obligatoire pour les professions de santé", a expliqué cette autre manifestante, chirurgien-dentiste en libéral, présente dans le cortège. "On prend déjà plein de mesures au niveau de notre travail pour protéger les personnes sensibles, et on nous impose encore ça en plus, et ça, c'est vraiment très très dur".

Selon l'avant-projet de loi incorporant les nouvelles dispositions annoncées par Emmanuel Macron, les établissements qui manqueraient aux futures obligations de contrôle du pass sanitaire seront passibles d'une amende allant jusqu'à 45.000 euros et d'un an de prison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix