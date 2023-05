Manifestations à Rennes ce samedi : les autorités redoutent des heurts entre ultra-gauche et extrême droite

La préfecture d'Ille-et-Vilaine a pris un arrêté pour cette journée de samedi 27 mai. Il permet notamment aux forces de l'ordre de fouiller les sacs des manifestants à la recherche d'éventuels projectiles. C'est que les autorités craignent des échauffourées entre antifas et groupuscules d'extrême-droite.

ⓘ Publicité

Des rassemblements déclarés... ou pas

Une première manifestation devrait débuter à 14h, place de la République. Elle n'est pas déclarée en préfecture, mais elle a été lancée sur les réseaux sociaux par la Maison du peuple, avec ce mot d'ordre "Contre Macron, Darmanin et les fascistes". Ces manifestants pourraient déambuler dans le centre et rejoindre le deuxième cortège, déclaré celui-là par le syndicat Solidaire 35, qui appelle à se retrouver dès 15h sur l'esplanade de Gaulle. Les militants devraient croiser sur l'esplanade des fans de Big Flo et Oly, car le duo est au Liberté samedi soir.

Des manifestants mobilisés contre la venue du rappeur d'extrême-droite Millesime K

Le rappeur lyonnais identitaire Millesime K annonce un concert au sud de Rennes, sans que l'on connaisse précisément le lieu. Ce rappeur se produit souvent, comme le fait Dieudonné, dans des salles privées louées sans que le propriétaire soit toujours informé. Depuis l'annonce du concert qui affiche complet selon le rappeur, des appels à manifester ont circulé. La préfecture redoute des affrontements entre le public de Millesime K et les militants antifas.

Une fan-walk avec des hooligans

Dans son arrêté, la préfecture d'Ille-et-Vilaine indique également que des débordements sont possibles en marge de la fan-walk, la marche de supporters organisée pour le dernier match de la saison au Roahzon Park. L'initiative en revient au Roazhon Celtic Kop. Les premiers supporters se retrouveront dès la mi-journée dans le parc Saint-Cyr, avant une marche à partir de 16h, depuis le mail François Mitterrand. Mais les autorités craignent là-aussi que se mêlent à cette déambulation, des hooligans du "groupe Rennes 1901, proche de l'ultra-droite".

Des débordements sont redoutés par les autorités, en raison des précédentes manifestations. Les rassemblements contre la réforme des retraites ces dernières semaines ont donné lieu à de la casse et des violences entre militants et forces de l'ordre.