La statue de Manitas de Plata a été dévoilée place Georges Frêche, devant l'Hôtel de Ville de Montpellier. le maire Philippe Saurel s'y était engagé il y a trois ans lors des obsèques du guitariste gitan.

Trois ans après sa disparition , Manitas de Plata a sa statue à Montpellier, à l'entrée de la place Georges Frêche, la place de l’Hôtel de Ville de Montpellier.

Le maire Philippe Saurel l'avait promis lors des obsèques de Manitas devant 3000 gitans " Manitas aurait sa statue" ..Elle a été dévoilée ce jeudi devant sa famille , son fils Fernand et sa fille Christiane , ses petits enfants , cousins neveux ..... tous ceux pour qui il était un " Père" ..

Christiane, la fille de Manitas © Radio France - Pascale Viktory

Une statue de Manitas entrain de jouer de la guitare, le pied posé sur un tabouret.La statue fait 2m75 de haut, tout en bronze , elle a été réalisée par les Ateliers Jean Loup Bouvier des Angles dans le Gard

"L'Amerique c'est bien beau , mais le centre du monde c'est Montpellier" Manitas de Plata

" C' est lui, sa chevelure, son humeur , on croirait qu'il a ressuscité " la statue fait l'unanimité dans la communauté gitane, fière qu'un des siens ," C'est le plus grand d'entre nous, sans lui il n'y aurait pas de gyspy , souligne Paco son petit fils soit ainsi honoré dans sa ville de coeur. " Manitas disait, a rapporté Philippe Saurel dans son discours :"L' Amerique c'est bien beau , mais le centre du monde c'est Montpellier"

Manitas est né à Sète mais s'est installé à Montpellier où très jeune il jouait de la guitare aux terrasses des cafés. Sa carrière a démarré à plus de 40 ans . Manitas de Plata, doigts de fées ou petites mains d'argent a enregistré 80 albums . Il a fréquenté les soirées tropéziennes où il a côtoyé Brigitte Bardot, Juliette Greco, Jeanne Moreau, Savador Dali , .Pablo Picasso .IL est mort à l' âge de 93ans , ruiné , habitant dans un petit appartement de la Grande Motte .

© Radio France - Pascale Viktory

Un seul autre guitariste a une statut à son effigie en France, c'est Django Reinhardt, à Samois sur Seine, en Seine et Marne.