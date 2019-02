Mangas, Comics, e-sport... Le Japan Tours prend de l'ampleur !

La Japan expo de Tours a cinq ans ! Et pour cet anniversaire, les organisateurs ont vu les choses en grand : ils ont quitté le palais des congrès pour investir des quartiers bien plus grands, le parc des expositions. 250 exposants sont présents et au moins 17 000 visiteurs attendus.

Tours, France

Il y a pire comme accueil : Marie et Paula, jeunes filles adeptes du cosplay nous accueillent avec une pancarte "free hugs" : "ce sont des câlins gratuits, explique l'une d'elles, pour donner de l'amour à des gens tout simplement".

Le genre se renouvelle : "quand j'étais petite, je collectionnais les cartes Pokémon, maintenant je les regarde sur YouTube"

Et après les câlins, on entre dans le royaume des mangas, du fluo et des costumes en tout genre. Angelina, 24 ans, est déguisée en licorne. Mais attention, une licorne avec des griffes de dragons ! "Je suis plus dragons, dinosaures ou Pokémon" se justifie-t-elle.

Angelina, 24 ans, est déguisée en licorne et va participer à un concours de Cosplay. © Radio France - Théo Hetsch

Les Pokémon, nés quasiment en même temps qu'elle, n'ont pas pris une ride. Après plus de 20 ans, ils se renouvellent grâce aux YouTubers : "Quand j'étais petite, je collectionnais les cartes Pokémons, j'ai arrêté ça vers 10 ans, se souvient la jeune fille, mais désormais, je vais sur YouTube et je revis toute cette passion".

Une arène pour des matchs de Quidditch

C'est d'ailleurs l'enjeu du salon, se moderniser, prendre de l'ampleur. L'organisateur du Japan Tours, Alexandre Sztargott : "C'était nécessaire de venir au Parc des expositions, parce que le palais des congrès était tout simplement trop petit", explique-t-il. "Tout ce qui se faisait en termes d'expositions, de scènes, d'invités, c'est beaucoup plus riche et puis on a ajouté des domaines, comme l'e-sport, les comics et on a même une arène de combat pour des matchs de Quidditch, etc..."