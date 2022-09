Manque d'AESH en Bretagne : "pour les enseignants c'est une contrainte" selon les syndicats

On manque cruellement d'AESH (accompagnant d'élèves en situation de handicap) en Bretagne. Au total, 19 000 enfants scolarisés sont en situation de handicap et les deux tiers ont besoin d'accompagnement. Pour en parler avec nous, Emmanuelle Maray, secrétaire départementale du syndicat SNUIPP - FSU en Ille et Vilaine.

France Bleu Armorique : Beaucoup d'AESH se plaignant notamment de la rémunération. Un peu plus de 800 euros pour 24 heures de travail. C'est pour cette raison que la profession n'attire pas ?

Emmanuelle Maray : La rémunération est beaucoup trop faible par rapport au temps passé, par rapport aux conditions de travail et la difficulté de l'accompagnement parfois ainsi que de l'investissement fourni par les AESH auprès des élèves.

FBA : Fin juillet, le ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye, a annoncé la création de 4 000 nouveaux postes. Ce n'est pas suffisant selon vous ?

Emmanuelle Maray : Ces 4 000 nouveaux postes correspondent à des situations nouvelles d'accompagnement. Et ça ne nuit pas au manque des accompagnements qu'on accumule d'année en année. Il faut former les personnes aussi à l'accompagnement des élèves car on n'accompagne pas tous les élèves de la même façon. Il y a parfois des gestes professionnels à avoir. Donc une formation personnalisée est nécessaire.

FBA : Quelles sont les conséquences de ce manque d'AESH pour les autres élèves dans une classe ?

Emmanuelle Maray : D'abord l'enfant qui n'est pas accompagné alors qu'il a des droits ouverts d'accompagnement. Et ensuite, en fonction des enfants qui ont besoin de cet accompagnement, la difficulté pour les autres, c'est la gestion par la gestion de la classe, la gestion de cet enfant qui peut bouger, qui peut sorti. Les autres élèves peuvent ne pas avoir l'enseignement qu'ils devraient recevoir parce que l'enseignante ou l'enseignant qui est en face d'eux a les yeux rivés sur l'enfant qui a besoin d'un accompagnement.

FBA : C'est donc beaucoup plus d'attention de la part des enseignants quand on a un élève qui n'est pas accompagné ?

Emmanuelle Maray : Pour les enseignants c'est une contrainte. Ça peut monopoliser notre attention et on est beaucoup moins présent pour les autres enfants de classe. Et parfois on a des conflits à gérer. Si l'enfant sort, je pars m'occuper de l'enfant ou je reste faire un enseignement aux autres élèves qui restent dans la classe.

FBA : Il manque des places dans des structures spécialisées ? Là aussi, il faut travailler sur ce point selon vous ?

Emmanuelle Maray : Au mois de juin dernier, il y avait dans le département d'Ille et Vilaine 1000 enfants en attente de place dans des établissements spécialisés à plein temps ou à mi-temps, à tiers temps. C'est énorme. Ces 1000 enfants ont été dans nos classes quand ils pouvaient l'être. Et si ces enfants étaient accueillis, ils auraient les soins dont ils ont besoin, parce que c'est ça qui est important. Ça monopolise moins d'AESH et ça laisserait les AESH disponibles aux autres enfants qui ont simplement un droit à l'accompagnement.