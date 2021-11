Manque d'hygiène, d'intimité, galère dans l'espace public : l'accès aux toilettes parfois compliqué en France

Plus de trois milliards de personnes n'ont pas accès à des toilettes dignes, selon l'ONU, qui organise, ce vendredi, la journée mondiale des toilettes. Entre problèmes d'hygiène, d'intimité, et manque de toilettes publiques, la France n'est pas épargnée.

C'est aujourd'hui la journée mondiale des toilettes, ce qui peut faire sourire, mais selon l'ONU, 3,6 milliards de personnes n'ont pas accès à des toilettes dignes, à savoir la moitié de la population mondiale. Cette situation concerne essentiellement les milieux ruraux ou pauvres, principalement en Afrique subsaharienne. Mais la France n'est pas épargnée par ces problèmes d'accès aux toilettes.

Et ça commence dès l'école. 81% des enfants âgés de 6 à 11 ans déclarent se retenir régulièrement pour aller aux toilettes, selon un sondage Harris Interactive publié en 2019, à cause de problèmes d'hygiène mais aussi d'intimité. Ces problèmes touchent aussi les adultes, dans de nombreuses villes.

Rennes championne de France de l'équipement en toilettes publiques

En France, on compte un peu plus de 24 000 toilettes publiques, dans près de 7 000 villes et agglomérations, selon le site Internet toilettespubliques.com. Mais cela ne semble pas suffisant, d'autant que toutes les communes ne sont pas logées à la même enseigne. Rennes est par exemple considérée comme championne de France, avec cinq sanisettes pour 10 000 habitants. Mais ce chiffre dégringole à 0,57 à Marseille.

Seulement 22 toilettes publiques sont recensées dans la cité phocéenne, pour près de 900 000 habitants. Et uniquement quand elles fonctionnent. Parfois, elles sont hors service, ce qui poussent certains à uriner dans la rue, ce qui est plus facile à faire pour les hommes, que pour les femmes. Surtout lorsqu'elles sont en période de menstruations. Et sans compter que, souvent, les toilettes sont payantes, alors que les urinoirs, eux, sont gratuits.